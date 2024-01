Osvaldo Supino sceglie Times Square per il lancio del nuovo brano Te e me

Un maxischermo nel cuore di Times Square. Così Osvaldo Supino ha deciso di lanciare Te e Me, il nuovo singolo disponibile dal 26 febbraio. Il brano (scritto con Paulina Aguirre) è quello con il quale l’artista rappresenterà l’Italia al Festival Internazionale di Vina Del Mar, l’evento in assoluto più grande in America Latina che conta ogni anno oltre 300 milioni di spettatori.

Un’ulteriore novità per Osvaldo Supino che con Te e Me torna a cantare in italiano dopo 7 anni dall’ultima volta. Il cantante infatti, tra gli indipendenti più amati e riconosciuti all’estero, ha esplorato negli ultimi anni oltre 30 Paesi cantando in inglese, spagnolo e tedesco.

“Sono felice, orgoglioso e pronto per questa nuova avventura – ha detto Supino alla stampa -. Se c’è qualcosa che in questi anni ho imparato girando il mondo è che può cambiare la lingua, l’orario e le tradizioni, ma il peso del cuore nella vita delle persone è identico in ogni parte del pianeta. Ed è ciò che porterò prima di tutto su quel palco così importante: il mio, il nostro cuore italiano, gigante”.

OSVALDO SUPINO SI RACCONTA A IGOSSIP.IT: INTERVISTA AL CANTANTE

Arrivato alla 63esima edizione il Festival di Vina Del Mar ha lanciato la carriera di molti artisti tra i quali Shakira e Luis Miguel e ospitato nel corso delle edizioni le più grandi star della musica mondiale tra cui Raffaella Carrà, Laura Pausini, Ricky Martin, Marc Anthony, Bad Bunny e Becky G. Uno show di enormi dimensioni che, come per SanRemo per l’Italia (con il quale è gemellato), scandisce la storia sociale ancor prima che musicale del Cile e di tutta l’America Latina.

L’artista foggiano riporterà l’Italia al Festival dopo 9 anni dall’ultima partecipazione del nostro Paese.

Il cantante Osvaldo Supino detiene il record di 3 nomination ai BT Digital Music Awards in UK, tra i pochissimi italiani intervistati dalla CNN. Tra i riconoscimenti ricevuti: Premio Unicef, 2 LAIFFA Awards, Premio Mei Rivelazione, Premio Renaissance Amsterdam e recensioni da parte dei media più autorevoli del mondo tra cui NYTimes, Billboard e Univision.