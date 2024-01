Angelina Mango a Sanremo 2024: “Ho paura perché tutti parlano del palco più spaventoso”

Angelina Mango sarà in gara con i Big della canzone italiana al Festival di Sanremo 2024 di Amadeus con il brano La noia. La giovanissima artista è la protagonista della copertina dell’ultimo e nuovo numero speciale del magazine Grazia, da oggi in edicola. La figlia del compianto maestro della musica italiana Mango e Laura Valente ha affrontato tanti argomenti durante l’intervista: dall’infanzia in una cittadina di provincia all’amore che la fa andare sempre avanti, dalla nostalgia di casa al successo arrivato con il famoso e popolare talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi.

La vincitrice della categoria canto per il brano Ci pensiamo domani ad Amici 2023 ha una grande paura del palco del Festival di Sanremo. La giovane artista ha infatti dichiarato alla scrittrice Valeria Parrella per Grazia: “Ho paura perché tutti me ne hanno parlato nella vita come del palco più spaventoso, ma anche più bello. Sono molto fiera, forse me lo sono meritato. Non so come affronterò questa paura, ma so una cosa: che se andavo a scuola, più studiavo più l’interrogazione andava bene. E quella è una garanzia. Cerco di essere settata perché – capisci? – anche mentalmente ho stimoli giganti”.

E ha svelato qualche dettaglio sul suo look sanremese: “Spero di essere sincera e libera d’indossare quello che mi pare, quello che arriva alle ragazze che non si vestono in un certo modo: voglio che arrivi libertà in tutte le sue accezioni. Coprirsi o scoprirsi, non aver paura degli sguardi altrui o di sé”.

Chi vincerà Sanremo 2024? La lista dei cantanti in gara

Nel cast dei Big sono entrati a far parte di diritto anche i vincitori di Sanremo Giovani 2023: Clara, Santi Francesi e Bnkr44. Il cast artistico del Festival di Sanremo 2024 è davvero fortissimo e spettacolare.

Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

Alfa – “Vai!”

Angelina Mango – “La noia”

Annalisa – “Sinceramente”

BigMama – “La rabbia non ti basta”

Dargen D’Amico – “Onda Alta”

Diodato – “Ti muovi”

Emma – “Apnea”

Fiorella Mannoia – “Mariposa”

Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

Gazzelle – “Tutto Qui”

Geolier – “I p’ me, tu p’ te”

Ghali – “Casa mia”

Il Tre – “Fragili”

Il Volo – “Capolavoro”

Irama – “Tu No”

La Sad – “Autodistruttivo”

Loredana Bertè – “Pazza”

Mahmood – “Tuta Gold”

Maninni – “Spettacolare”

Mr. Rain – “Due Altalene”

Negramaro – “Ricominciamo tutto”

Renga Nek – “Pazzo di te”

Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

Rose Villain – “Click Boom!”

Sangiovanni – “Finiscimi”

The Kolors – “Un ragazzo, una ragazza”

Clara – “Diamanti grezzi”

Santi Francesi – “L’amore in bocca”

bnkr44 – “Governo punk”