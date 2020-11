Padroni di niente di Fiorella Mannoia: la tracklist dell’album e le date del tour

Padroni di niente di Fiorella Mannoia è già disponibile in formato cd, in digitale e in vinile. Il disco è figlio di un periodo storico ben preciso: la pandemia di Covid-19. Pone l’attenzione sull’uomo e sulla nostra “umanità”, quella da cui bisognerebbe ripartire per non ritrovarci, appunto, “Padroni di niente”.

L’album è stato anticipato in radio dal singolo “Chissà da dove arriva una canzone”, brano scritto per Fiorella da Ultimo.

In conferenza stampa la celebre diva della musica italiana ha dichiarato: “Questo album è stato concepito durante il primo lockdown, quando eravamo tutti chiusi. I nostri pensieri volavano alti, ci si interrogava tutti sul senso della nostra vita, su dove stavamo andando. Addirittura si parlava di un nuovo umanesimo, l’uomo al centro come necessità, a scapito del profitto. Mi ricordo la natura che si riprendeva i propri spazi, gli animali che giravano per le strade, i canali di Venezia limpidi. Pensieri che volevano alto, poi quando si è riaperto tutto, siamo tornati tutti come prima se non peggio”.

Per poi aggiungere: “Avevamo risentito questa coesione di popolo, sentivamo il bisogno di riabbracciarci tutti. Un momento che ci ha preso tutti alla sprovvista. E’ venuta così, nelle nostre chiacchierate, anche con Amara, ci siamo resi conto che a noi occidentali, che ci siamo sentiti padroni di tutto, è bastata una minuscola entità cellulare per metterci in ginocchio tutti e ci ha fatto capire che non siamo padroni di niente. Abbiamo scelto questo dipinto e con una magia grafica di Paolo Di Francesco, siamo riusciti a togliere la nebbia e costringere a guardarlo su quello che l’uomo ha costruito ma è riuscito anche a distruggere o non risolvere. C’è tutta la sintesi di quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo”.

Padroni di niente di Fiorella Mannoia: la tracklist dell’album

Padroni di niente Chissà da dove arriva una canzone Si è rotto La gente parla Sogna Olà Eccomi qui Solo una figlia (“Canzone Sospesa” con OLIVIA XX)”.

Tour 2021 di Fiorella Mannoia

12 MAGGIO – BOLOGNA – Europauditorium

13 MAGGIO – TORINO – Teatro Colosseo

15 MAGGIO – MANTOVA – Grana Padano Theatre

18 MAGGIO – ANCONA – Teatro delle Muse

20 MAGGIO – BARI – Teatro Team

22 MAGGIO – NAPOLI – Teatro Augusteo

23 MAGGIO – ROMA – Auditorium Parco della Musica

26 MAGGIO – BERGAMO – Teatro Creberg

28 MAGGIO – BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Pala Bassano 2

29 MAGGIO – BRESCIA – Teatro Dis_Play

31 MAGGIO – MILANO – Teatro degli Arcimboldi