Peppino Di Capri non si ritira. Da poco vedovo della moglie Giuliana, l’80enne artista napoletano non ha nessuna intenzione di smettere. Il vincitore del Festival di Sanremo nel 1973 e 1976 con Un grande amore e niente più e Non lo faccio più ha spazzato via questo rumor al Corriere della Sera parlando di una fake news inventata da qualcuno.

“Non ci penso affatto – ha spiegato il cantante -. A inizio anno, ho fatto un tour in Brasile e conoscevano tutte le canzoni. La voce è rimasta quella dei vent’anni. Sto sempre coi giovani, amici dei miei figli. Ho anche perso 11 chili, togliendo i dolci e senza fare sport, mi bastano le passeggiate nella mia Capri”.

Ha ricordato uno dei momenti più difficili della sua carriera che risale al periodo boom dei Beatles: “Avevo tante canzoni in classifica, Roberta, Il Twist … Loro erano così blindati che riuscii a fare una foto solo l’ultimo giorno. Dopo, la mia casa discografica era nella fase avanti un altro. Mi rifiutarono pure Scende la pioggia e Io per lei, che divennero successi di Morandi e dei Camaleonti. Ho capito che significa non essere filato, non andare in tv, gli amici che spariscono e i veri valori”.

Poi ha svelato un aneddoto sulla sua canzone più famosa: “Io a Saint-Tropez non c’ero mai stato. Andai anni dopo con Gino Paoli. Arriviamo: tutto chiuso, tutto triste. E noi: ma le giacche in lamè della canzone dove sono?”.

Redazione-iGossip