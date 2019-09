Emma Marrone dopo l’operazione: “È stata dura, ma è andata”. I messaggi di fan e vip

Emma Marrone dopo la delicata e travagliata operazione ha rivelato ai suoi fan sui social che è stata abbastanza dura, ma ce l’ha fatta. La vincitrice di Amici di Maria De Filippi e del Festival di Sanremo ha postato su Instagram la foto della fascetta del ricovero otto giorni dopo l’annuncio sui social del ritorno del tumore.

Per Emma si è trattata della terza operazione. “Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre – ha scritto la cantante pugliese -, è stata dura… ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto”.



La co-conduttrice del Festival di Sanremo 2015 e direttrice artistica della squadra bianca di Amici 2016 e 2017 ha poi aggiunto: “Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito. Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: Tenete duro, io sono con voi!”.

La bravissima e famosa cantante pugliese ha poi concluso: “La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura. Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene”.

Tantissimi i messaggi di affetto, solidarietà, incoraggiamento e amore da parte di fan e vip. La conduttrice e showgirl Elena Santarelli ha scritto: “Sei sempre nei nostri pensieri”. Francesca Michielini ha commentato: “Sei una guerriera, siamo con te!”. Ieri ad Amici Celebrities, la sua carissima amica e collega Alessandra Amoroso ha dichiarato: “Come sapete quest’anno festeggio i miei 10 anni di carriera. Li compie anche Emma e volevo farle un grande in bocca al lupo da parte di tutti. Forza e coraggio, Emma. Noi ti vogliamo un sacco di bene”. I follower sono stati tutti d’accordo: “Sei un grande esempio per tutti”. E ancora: “Sei indistruttibile”.

#ForzaEmma.

Redazione-iGossip