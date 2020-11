Black Magic è il nuovo singolo di Jangy Leeon: il video ufficiale

Black Magic è il nuovo singolo di Jangy Leeon, che è già disponibile sulle piattaforme digitali. Dopo il successo estivo di “Notte da leoni”, brano con i featuring di Jack The Smoker ed Ensi, il rapper milanese dal timbro vocale ruvido pubblica una seconda anticipazione del suo nuovo album di prossima uscita, sempre con riferimenti alla notte ma con tutt’altra atmosfera.

“Black Magic”, con la produzione musicale di St. Luca Spenish e i cut di Dj Lil Cut aka Taglierino, ha un ritmo incalzante e delle sonorità che rievocano i party hip hop anni 90. Ma a dare un’impronta unica al brano ci sono i riferimenti alla magia ritualistica e al simbolismo (come i versi “tango stregato a mezzanotte per il plenilunio” o “il rognone è sull’altare dell’agnello”) che danno all’atmosfera un tocco sovrannaturale e occulto, complice il sample oscuro su cui è costruito il brano. Questo immaginario è tipico del rapper, che lo ha già usato in passato in altri testi, e in questo nuovo disco avrà un ruolo importante.

l mix e il master della traccia sono curati dallo stesso Jangy Leeon che, oltre a essere appassionato di musica black, latina e di combattimento (da anni pratica Brazilian jiu-jitsu, MMA e altre discipline), è anche tecnico del suono.

Black Magic di Jangy Leeon: il video ufficiale