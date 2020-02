Pugili Fragili è il nuovo album di Piero Pelù, che è stato anticipato dalla canzone Gigante in gara al Festival di Sanremo 2020 di Amadeus. Il nuovo disco del celebre rocker sarà disponibile a partire dal prossimo 21 febbraio. Dall’album è già stato estratto il singolo Picnic all’inferno, pubblicato il 18 ottobre 2019, brano che riprende il discorso di Greta Thunberg tenuto a Katowice (Polonia), in occasione della COP24.

Pugili Fragili è il ventesimo lavoro in studio di Piero Pelù che arriva a distanza di dodici anni dall’ultimo album da solista della rockstar, Fenomeni, e a distanza di sette anni dall’ultima raccolta da solista del rocker fiorentino, Identikit.

La notizia è stata annunciata sui social da Pelù: “Pugili Fragili è il mio nuovo album che uscirà il 21 febbraio, ragazzacci. Nell’album, in preorder dal 31 gennaio, ci sarà Picnic all’inferno, il rock blues duettato con Greta Thunberg, ci sarà Gigante, che ho presentato a Sanremo – ha proseguito -, e ci saranno tutti i generi che ho scritto, suonato e cantato nei primi 40 anni della mia storia in musica. Al Festival, nella serata delle cover, proporrò la mia versione di Cuore Matto del mitico Little Tony, con Mario Zelinotti”.