Reale è il nuovo album di J-Ax: la tracklist

Reale è il nuovo album di J-Ax, che è stato pubblicato il 24 gennaio nei negozi, nelle piattaforme di streaming e negli online store. Arriva a cinque anni dall’uscita del suo ultimo disco da solista Il bello d’esser Brutti ed è composto da 18 tracce ed è prodotto e distribuito da Sony Music Italy.

“Io sono Reale – ha spiegato il celebre rapper ai giornalisti -, sono legato ai posti normali, ma allo stesso tempo non voglio negare di essere diventato un capo in quello che faccio. Quindi è un disco reale ma parla anche di Re Ale. In questo disco ci sono i momenti c*zzoni e quelli più seri. Beretta e Pericolosa sono semplicemente due argomenti che mi colpiscono ma non mi riguardano. Io tento, attraverso la musica, di dare la mia opinione”.

Sulla fine di Newtopia e sull’intervista di Fedez a Peter Gomez, J-Ax ha commentato: “Non mi sento traditore. A questa questione non risponderò mai. Il music business italiano è una cosa piccola, basta chiedere in giro per sapere com’è andata, tutto il resto è promozione. La cosa di per sé mi è scivolata per la testa. Anzi è meglio se mi fanno passare per cattivo – ha proseguito -, con la storia de lo zio faccio sempre la figura del troppo buono. Nel disco comunque questa questione viene liquidata nelle prime battute di un pezzo che si intitola Quando piove diluvia, è tutto quello che mi è successo nella settimana dopo che sono uscito da Newtopia. Mi interessava solo dire che venivo da una situazione dove non ero felice”.

Reale di J-Ax: la tracklist dell’album

1 Mainstream (La scala sociale del Rap)

2 Supercalifragili Feat. Annalisa e Luca Di Stefano

3 Quando piove, diluvia

4 Beretta Feat. Boomdabash

5 Pericoloso Feat. Chadia Rodriguez

6 La mia Hit Feat. Max Pezzali

7 Siamesi Feat. Paola Turci

8 ReAle

9 Cristoforo Colombo Feat. Sergio Sylvestre

10 Fiesta! Feat. Il Cile

11 Cuore a lato Feat. Enrico Ruggeri

12 Per sempre nel’83 Feat. Il Pagante

13 RedNeck Feat. Jake La Furia

14 Il terzo spritz

15 Sarò Scemo

16 A me mi Feat. coro della scuola di musica Cluster Milano

17 Ostia Lido

18 Tutto tua madre