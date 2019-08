Quali sono le canzoni più ascoltate dell’estate 2019 in Italia e in tutto il mondo? Spotify rivela le top 20

Quali sono le canzoni più ascoltate dell’estate 2019 in Italia e in tutto il mondo? Spotify ha rivelato le top 20. L’estate sta finendo ed è ora di tirare le somme: “Calipso” di Charlie Charles è la canzone più ascoltata in streaming quest’estate in Italia; l’incontro tra il produttore e il trapper Sfera Ebbasta, Mahmood e Fabri Fibra non poteva che superare tutti i record di ascolti. A seguire troviamo il nuovo singolo di Takagi & Ketra, che rinnovano la fortunata collaborazione con Giusy Ferreri col singolo “JAMBO”, che chiude la stagione con quasi 40 milioni di riproduzioni. Al terzo posto, sul podio c’è J-AX con “Ostia Lido”, che ha accompagnato in questi mesi caldi gli italiani nelle loro vacanze.

Mai come quest’anno l’estate è stata tutta italiana! Nella top 10 delle canzoni più ascoltate, gli artisti italiani hanno spazzato via la concorrenza straniera, occupando tutti i posti più alti della classifica; ce n’è per tutti i gusti, da Boomdabash e Alessandra Amoroso con la loro “Mambo Salentino” a Benji & Fede che con “Dove e quando” superano i 35 milioni di ascolti; impossibile non citare anche l’album Machete Mixtape 4, che, come riportano le classifiche FIMI, da quando è uscito, è saldo al primo posto tra gli album venduti: sono tre le tracce nella top 20 delle canzoni più sentite quest’estate. Chapeu!

A dominare la scena musicale globale invece, troviamo Shawn Mendes e Camila Cabello con la loro seconda collaborazione, “Señorita”, che è la canzone più ascoltata nel mondo dell’estate 2019 su Spotify. Con più di 565 milioni di ascolti dalla sua uscita a giugno, la hit è rimasta a fuoco lento in cima alla classifica Global Top 50 di Spotify per otto settimane consecutive. (Guarda le reazioni di Camila Cabello e Shawn Mendes alla notizia che “Señorita” è il tormentone dell’estate più ascoltato nel mondo nella sezione For the Record di Spotify).

Va fatto un applauso anche al rapper Lil Nas X, il cui brano “Old Town Road” è decollato in primavera – sia come meme che come canzone di successo – e il remix con Billy Ray Cyrus è il quarto brano estivo più ascoltato in streaming a livello globale. A riprova del fatto che non è solo un one-hit-wonder, Lil Nas X ha lanciato il nuovo singolo “Panini”, che è sempre presente nella lista dei tormentoni estivi più richiesti a livello globale.

La rapper Lizzo ha avuto un anno di lancio impressionante, e, quest’estate, il suo successo “Truth Hurts” ha fatto impazzire gli ascoltatori. Anche il cantautore scozzese Lewis Capaldi non poteva avere un debutto migliore: nostri ascoltatori di tutto il mondo non ne hanno mai abbastanza, la sua ballata per pianoforte “Someone You Loved” è risuonata ovunque quest’estate.

Canzoni dell’estate più ascoltate nel mondo (dal 1 giugno al 20 agosto 2019)

1. “Señorita” – Camila Cabello, Shawn Mendes

2. “I Don’t Care (with Justin Bieber)” – Ed Sheeran, Justin Bieber

3. “bad guy” – Billie Eilish

4. “Old Town Road – Remix” – Billy Ray Cyrus, Lil Nas X

5. “Callaita” – Bad Bunny, Tainy

6. “Beautiful People (feat. Khalid)” – Ed Sheeran, Khalid

7. “Otro Trago” – Darell, Sech

8. “Someone You Loved” – Lewis Capaldi

9. “Goodbyes (Feat. Young Thug)” – Post Malone, Young Thug

10. “Sunflower – Spider-Man: Into the Spider-Verse” – Post Malone, Swae Lee

11. “Ransom” – Lil Tecca

12. “Soltera – Remix” – Bad Bunny, Daddy Yankee, Lunay

13. “If I Can’t Have You” – Shawn Mendes

14. “Money In The Grave (Drake ft. Rick Ross)” – Drake, Rick Ross

15. “Con Calma” – Daddy Yankee, Snow

16. “Piece Of Your Heart” – Goodboys, MEDUZA

17. “Truth Hurts” – Lizzo

18. “Never Really Over” – Katy Perry

19. “Loco Contigo” (feat. J. Balvin & Tyga) – DJ Snake, J Balvin, Tyga

20. “Panini” – Lil Nas X

Canzoni dell’estate più ascoltate in Italia (dal 1 giugno al 20 agosto 2019)

1. “Calipso” – Charlie Charles, Fabri Fibra, Mahmood, Sfera Ebbasta

2. “JAMBO” – Giusy Ferreri, OMI, Takagi & Ketra

3. “Ostia lido” – J-AX

4. “Una volta ancora” – Ana Mena, Fred De Palma

5. “Dove e quando” – Benji & Fede

6. “YOSHI”- Dani Faiv, Fabri Fibra, MACHETE, tha Supreme

7. “Mambo Salentino” – Alessandra Amoroso, Boomdabash

8. “Lento” – Boro Boro, Don Joe, MamboLosco

9. “Veleno 7” – Gemitaiz, MadMan

10. “Señorita” – Camila Cabello, Shawn Mendes

11. “Look Back At It” – A Boogie Wit da Hoodie, Capo Plaza

12. “Playa” – Baby K

13. “HO PAURA DI USCIRE 2” – Lazza, MACHETE, Salmo

14. “I Don’t Care (with Justin Bieber)” – Ed Sheeran, Justin Bieber

15. “MARYLEAN” – MACHETE, Marracash, Nitro, Salmo

16. “Arrogante” – Irama

17. “bad guy” – Billie Eilish

18. “Piece Of Your Heart” – Goodboys, MEDUZA

19. “Con Calma” – Daddy Yankee, Snow

20. “Someone You Loved” – Lewis Capaldi

