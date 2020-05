Robbie Williams parla del suo nuovo album con i fan

Robbie Williams ha parlato del suo nuovo album con i fan sui social. L’ex leader dei Take That ha rivelato durante una diretta Instagram che il suo nuovo disco di inediti è pronto. Il famoso, influente e amatissimo cantautore britannico ha dichiarato: “Devo dire, mentre guardo l’elenco delle nuove canzoni dal mio nuovo album, che non so quando uscirà. Ha un’atmosfera disco…”.

Robbie Williams – Foto: Instagram

Nel suo nuovo album ci sarà anche un bellissimo e toccante pezzo dedicato alla moglie, Ayda Field, che l’ha salvato e trascinato fuori dalle sue dipendenze. Il cantante ha scritto un ringraziamento e omaggio alla sua dolce metà: “Devo cambiare, devo uscirne pulito, non posso lasciare che mia mamma mi veda morire così. Annegando tra bottiglie, rotolandomi con modelle, prima che ti trovassi. Andavo a caccia di donne, nude, sprecate. Ero solito sballarmi, è vero, ma ora fai sballare tu”.

Nei prossimi mesi potrebbe veder la luce un altro duetto tra Robbie Williams e Kylie Minogue. Oltre a “Kids” del 2000, esisterebbe un’altra traccia inedita mai pubblicata, come ha rivelato la popstar australiana naturalizzata britannica: “Esiste un’altra canzone con Robbie, ma non si è materializzata. È fantastica, forse per il futuro. Mi piacerebbe, non ho già il titolo della traccia nel caso”.