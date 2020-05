Ellie Goulding sul suo nuovo album: “Avrà uno stile e un sound molto simile ad Halcyon”

Ellie Goulding ha rivelato che il suo nuovo album avrà uno stile e un sound molto simile ad Halcyon, disco del 2012. Il disco uscirà in estate. La famosa cantautrice britannica ha spiegato: “L’album è pieno di nostalgia e storie su come diventare una donna. Suono tutti gli strumenti e gli arrangiamenti sono tutti miei”.

Ellie Goulding – Foto: Facebook

“Gli accordi che stavo usando erano fuori dalla mia zona di comfort – ha aggiunto – erano meno accordi pop e leggermente più soul. Nel complesso, questo disco è molto più nel mondo del mio secondo album che i miei fan dicono sempre sia il mio album iconico”.

La famosa artista ha impiegato 5 anni per pubblicare un altro disco perché ha attraversato alcune cose: “Questo non era il piano, ma ho dovuto affrontare alcune situazioni”.

Inoltre ha sottolineato: “Ho ricevuto telefonate da persone che ogni giorno dicevano “Incontriamoci! Mi piacerebbe parlare! Mi piacerebbe lavorare con te!” ma volevo solo bloccarle. Tutto quello che volevo fare era scrivere musica. È stata un’opportunità per me solo per poter spegnere il telefono, entrare in studio e scrivere degli ultimi anni, che sono stati un folle viaggio di tournée e una montagna russa di follia”.

Poi ha svelato a Entertainment Weekly: “L’album è diventato molto incentrato sull’avere questa nuova indipendenza senza bisogno di qualcun altro e diventare una donna – sdolcinata come sembra. Voglio che la mia musica sia piena di speranza. Mi piace fornire alle persone un qualche tipo di rimedio, ma anche solo dimostrare che tutti affrontano la stessa cosa”.