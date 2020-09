Swoosh è il primo singolo ufficiale di Dariè Baby, artista trap pugliese classe ’92. Il singolo è disponibile su tutti gli store digitali e, con il video diretto da Mattia Biancardi, su YouTube.

Nato a Brindisi e residente a Lecce da 2 anni, Dariè Baby da circa 1 anno ha iniziato a scrivere e rappare su basi trap. “Swoosh – racconta il giovane artista – è nata semplicemente perché volevo scrivere una canzone che parlasse di me, di quello che ho vissuto in passato, che continuo a vivere a distanza di anni e che identifica, precisamente, la realtà della mia città, Brindisi, dove sono nato e cresciuto ma che ho lasciato da poco per motivi personali e famigliari”.

Il brano, prodotto da Pietro G, è uno spaccato di realtà di strada: Dariè Baby racconta la sua storia di vita vissuta ambientata in un quartiere difficile del Sud Italia, descrivendone in maniera chiara e diretta la quotidianità e la mentalità.

Dariè Baby è il primo artista a entrare nel roster di no snitch ENT. NS13, etichetta discografica indipendente fondata a Milano da Oro Bianco perché, mentre il suo progetto artistico cresceva, oltre a coltivare questo ha deciso di darsi un altro obiettivo: “prelevare” i ragazzi dalle strade per provare a dar loro un futuro nel mondo della musica. Così, Oro Bianco, con il suo team che lo segue dagli inizi, a inizio 2020 ha deciso di dare vita a questa nuova etichetta.

Swoosh di Dariè Baby: il video