What Makes a woman di Katy Perry: è il nuovo brano promozionale da Smile

What Makes a woman di Katy Perry è il suo nuovo brano promozionale dall’album Smile, che è già disponibile dal 28 agosto 2020. Questa canzone è stata dedicata alla figlia Daisy, nata dalla relazione d’amore con il celebre divo di Hollywood Orlando Bloom.

Katy Perry – Foto: Facebook

La famosa e popolare cantante statunitense ha dichiarato: “L’ho scritto per lei perché mi auguro che i suoi sogni non abbiano mai fine, che possa realizzarsi e diventare ciò che vuole, che non abbia paura di cambiare e che provi tutto quello che la vita può offrirle”.

Nel suo nuovo album Smile c’è un altro brano dedicato alla figlia Daisy, Daisies.

What Makes a woman di Katy Perry: il video ufficiale