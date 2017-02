Audition (The Fools Who Dream): testo, traduzione e audio

Audition (The Fools Who Dream) è una delle colonne sonore di uno dei film più premiati e apprezzati degli ultimi anni, La La Land, scritto e diretto da Damien Chazelle con protagonisti gli attori Ryan Gosling ed Emma Stone. Ecco il testo, la traduzione e l’audio di questa bellissima canzone!

Audition (The Fools Who Dream): il testo

My aunt used to live in Paris

I remember, she used to come home and tell us these stories about being abroad

And I remember she told us that she jumped into the river once, barefoot

She smiled

Leapt, without looking

And tumbled into the Seine

The water was freezing

She spent a month sneezing

But said she would do it again

Here’s to the ones who dream

Foolish as they may seem

Here’s to the hearts that ache

Here’s to the mess we make

She captured a feeling

Sky with no ceiling

The sunset inside a frame

She lived in her liquor

And died with a flicker

I’ll always remember the flame

Here’s to the ones who dream

Foolish as they may seem

Here’s to the hearts that ache

Here’s to the mess we make

She told me

“A bit of madness is key

To give us new colors to see

Who knows where it will lead us?

And that’s why they need us”

So bring on the rebels

The ripples from pebbles

The painters, and poets, and plays

And here’s to the fools who dream

Crazy as they may seem

Here’s to the hearts that break

Here’s to the mess we make

I trace it all back to then

Her, and the snow, and the Seine

Smiling through it

She said she’d do it again.

Audition (The Fools Who Dream): la traduzione

Mia zia viveva a Parigi

ricordo che tornava a casa e ci raccontava

storie sul vivere all’estero e

ricordo che ci raccontava che una volta saltò nel fiume

scalza

Sorrise

esultò, senza guardare

e si buttò nella Senna!

L’acqua era ghiacciata

lei passò un mese a starnutire

ma disse che l’avrebbe rifatto, di nuovo

Questo è per coloro

che sognano

sciocchi, come possono sembrare

questo è per il cuore

che fa male

questo è per i disastri

che facciamo

Lei catturò una sensazione

cielo senza soffutto

tramonto dentro una cornice

lei visse nel suo liquore

e morì con un barlume

ricorderò per sempre la scintilla

Questo è per coloro

che sognano

sciocchi, come possono sembrare

questo è per il cuore

che fa male

questo è per i disastri

che facciamo

Lei mi disse:

un po’ di follia è la chiave

per darci nuovi colori da vedere

chi lo sa dove ci porter questo?

Ecco perché loro hanno bisogno di noi

Così provoca i ribelli

Le increspature dai ciottoli

I pittori, i poeti e le piece

E questo è per coloro

che sognano

sciocchi, come possono sembrare

questo è per il cuore

che fa male

questo è per i disastri

che facciamo

Ricordo tutto da allora

lei, la neve e la senna

sorridendo

lei disse

l’avrebbe rifatto di nuovo.

Audition (The Fools Who Dream): l’audio