Gli Autogol feat. Papu Gomez e Dj Matrix hanno lanciato Baila como el Papu. Il brano è dedicato al 29enne calciatore argentino, centrocampista o attaccante dell’Atalanta, Alejandro Dario Gomez. Ecco il testo, la traduzione e il video ufficiale della canzone.

Gli Autogol feat. Papu Gomez e Dj Matrix – Baila como el Papu: il testo

Sube la música que no se siente

Caliente

los muchachos de autogol

el papu con DJ Matrix y Ricky Jo

let’s go let’s go

goleador

Toda la banda todo el estadio

y todo el mundo baila como el Papu

toda la banda todo el estadio

y todo el mundo baila como el Papu

toda la banda todo el estadio

y todo el mundo baila como el Papu

Ooh el Papu entra y gol, gol, gol, gol

Ooh el Papu entra y gol, gol, gol, gol

Porque el Papu gana siempre, siempre

tiene un sueño en su mente

toda Europa quiere conquistar

y con su companeros poder triunfar

del Fantacalcio es la garantía

verlo jugar te da alegría

pero no olvida la tradición

porque argentino es su corazón

Toda la banda todo el estadio

y todo el mundo baila como el Papu

toda la banda todo el estadio

y todo el mundo baila como el Papu

toda la banda todo el estadio

y todo el mundo baila como el Papu

Ya tu sabes nos fuimos.

Gli Autogol feat. Papu Gomez e Dj Matrix – Baila como el Papu: la traduzione

Alza il volume della musica che non si sente

Caldo

I ragazzi di Gli Autogol

il Papu con DJ Matrix e Ricky Jo

andiamo andiamo

goleador

tutta la banda, tutto lo stadio

e tutto il mondo ballano come Papu

tutta la banda, tutto lo stadio

e tutto il mondo ballano come Papu

tutta la banda, tutto lo stadio

e tutto il mondo ballano come Papu

ooh El Papu entra e fa gol, gol, gol, gol

ooh El Papu entra e fa gol, gol, gol, gol

perché El Papu vince sempre, sempre

ha un sogno in testa

vuole conquistare tutta l’Europa

e trionfare con i suoi amici

è la garanzia del fantacalcio

guardarlo giocare ti mette allegria

ma non si dimentica mai le tradizioni

perché il suo cuore è argentino

tutta la banda, tutto lo stadio

e tutto il mondo ballano come Papu

tutta la banda, tutto lo stadio

e tutto il mondo ballano come Papu

tutta la banda, tutto lo stadio

e tutto il mondo ballano come Papu

Lo sai, ce ne siamo andati.

Gli Autogol feat. Papu Gomez e Dj Matrix – Baila como el Papu: il video ufficiale