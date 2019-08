M4M4CITA di White Skorpion: testo e video ufficiale

M4M4CITA è il singolo di debutto del 20enne artista fiorentino White Skorpion. Il brano esce su etichetta Trap Lover e Visory Records. Edizioni a cura di Thaurus Publishing (l’etichetta che ha lanciato il famoso rapper Sfera Ebbasta) – Visory Records – DFEdizioni. La produzione è di Joe C. Il sound è molto estivo e orecchiabile. Pur essendo stata editata il 27 luglio, a stagione inoltrata, la canzone ha già superato le 50mila visualizzazioni su YouTube. Lo stile del video è reggaeton e la protagonista femminile è un volto molto conosciuto al pubblico televisivo: l’ex concorrente di Temptation Island 2019 ed ex concorrente di Miss Italia, Sabina Bakanaci. Ecco testo e video di una delle hit dell’estate 2019!

M4M4CITA di White Skorpion: il testo

Dove andrai senza me

dove andrò senza te

siamo fatti per stare insieme

siamo fatti quando stiamo

insieme

solo io e te solo io e te

lontani dalla mala gente

solo io e te solo io e te

che nessuno qua ci regala

niente

è arrivata l’estate

le lunghe nottate

le storie a ballare

bevo di tutto

fumo di tutto

esco e mi tuffo nel mare

eravamo caldi a quel party

cosa devo fare mami per

dimenticarti

non darci peso qua sono tutti

ingrati

lascia parlare alle spalle tutti

questi infami

baby partiamo per un lungo

viaggio

senza destinazione

lo ricorderemo come il primo

tatuaggio

fatto senza esitazione

tieniti stretto quello che hai

ricorda bene solo quello dai

no non mollare mai

vengo dall’inferno sai

ma ci ho lasciato parte dei

miei guai

mami te quiero no soy un

bandido

baila con migo fino al mattino

mami te quiero no soy un

bandido

baila con migo

prendi lo shot se vuoi

mamacita

rum e cointreau e un po’ di

tequila

scusa, pardon che vuoi che ti

dica

bailar reggaeton con questa

maldita

non fai nemmeno una

chiamata,

perché non rispondi a quel

cell

baby sai ho aspettato fino

alla manana

sai bene che sei l’unica per

me

andiamo a bere

vieni dai con me

cosa fai beibe

lascialo perdere

no non fa per te

forse è meglio se

che tu stia con me

uh dai non avere fretta baby

non lascio nemmeno una

fetta a sti scemi

ma cosa credi

non ho mica bisogno dei loro

pareri

e quindi baby balla

mojito in mano festa sulla

spiaggia

non pensare a domani che ci

pensa il karma

e quindi baby balla, baby balla

mami te quiero no soy un

bandido

baila con migo fino al mattino

mami te quiero no soy un

bandido

baila con migo

prendi lo shot se vuoi

mamacita

rum e cointreau e un po’ di

tequila

scusa pardon che vuoi che ti

dica

bailar reggaeton con questa

maldita.

M4M4CITA di White Skorpion: il video ufficiale

