Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino: testo e video ufficiale

Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino si è classificata al quarto posto al Festival di Sanremo 2021 di Amadeus, ma è la canzone più venduta un mese dopo la fine della kermesse canora nazional popolare che è stata vinta dalla giovane band musicale dei Maneskin con il brano Zitti e buoni. Il brano Musica leggerissima è trasmesso dalle radio, ascoltato in streaming e in vetta alla Fimi. Ecco testo e video ufficiale della canzone di Colapesce e Dimartino.

Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino: testo

Se fosse un’orchestra a parlare per noi

Sarebbe più facile cantarsi un addio

Diventare adulti sarebbe un crescendo

Di violini e guai

I tamburi annunciano un temporale

Il maestro è andato via

Metti un po’ di musica leggera

Perché ho voglia di niente

Anzi leggerissima

Parole senza mistero

Allegre, ma non troppo

Metti un po’ di musica leggera

Nel silenzio assordante

Per non cadere dentro al buco nero

Che sta ad un passo da noi, da noi

Più o meno

Se bastasse un concerto per far nascere un fiore

Tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche

Nel nome di un Dio

Che non esce fuori col temporale

Il maestro è andato via

Metti un po’ di musica leggera

Perché ho voglia di niente

Anzi leggerissima

Parole senza mistero

Allegre, ma non troppo

Metti un po’ di musica leggera

Nel silenzio assordante

Per non cadere dentro al buco nero

Che sta ad un passo da noi, da noi

Rimane in sottofondo

Dentro ai supermercati

La cantano i soldati

I figli alcolizzati

I preti progressisti

La senti nei quartieri assolati

Che rimbomba leggera

Si annida nei pensieri, in palestra

Tiene in piedi una festa anche di merda

Ripensi alla tua vita

Alle cose che hai lasciato

Cadere nello spazio

Della tua indifferenza animale

Metti un po’ di musica leggera

Metti un po’ di musica leggera

Metti un po’ di musica, metti un po’ di musica

Metti un po’ di musica leggera

Metti un po’ di musica leggera

Perché ho voglia di niente

Anzi leggerissima

Parole senza mistero

Allegre, ma non troppo

Metti un po’ di musica leggera

Nel silenzio assordante

Per non cadere dentro al buco nero

Che sta ad un passo da noi, da noi

Più o meno.

Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino: il video ufficiale