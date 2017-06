No Lie di Sean Paul feat. Dua Lipa: testo, traduzione e video

No Lie di Sean Paul feat. Dua Lipa è una delle canzoni di maggior successo e più scaricate del 2017. Siete proprio curiosi di leggere il testo e la traduzione del brano, e guardare il video ufficiale del singolo? Subito dopo il salto, troverete tutto!

No Lie di Sean Paul feat. Dua Lipa: il testo

[Dua Lipa:]

Feel your eyes, they all over me

Don’t be shy, take control of me

Get the vibe it’s gonna be lit tonight

[Sean Paul:]

Baby girl yuh a carry ten ton a fatness, gimme some a dat

Mixed with the badness, look how she act

Shaped like a goddess, but turn up, don’t stop

It’s a good piece of mentals under the cap

Hot piece of gear, mami love all your chat

Watching every step of the pep of the what you got

Stayin’ in my brain, mama when you’re out of touch

And my aim is to give you this love

Hypnotic the way you move

Let me acknowledge the way you do

And I would not lie or play you

Beam me up like Scottie

It’s so hypnotic, the way you move

That’s why I wanted to get to you

And I would not lie or play you

It’s so hypnotic

[Dua Lipa & Sean Paul:]

No lie-i-ie

Gyal we never miss

Feel your eyes, they’re all over me

Don’t be shy, take control of me

Get the vibe it’s gonna be lit tonight

Gyal we never miss, gyal we never miss

No li-i-i-ie

Hypnotized, pull another one

It’s alright, I know what you want

Get the vibe it’s gonna be lit tonight

Gyal we never miss, gyal we never miss

No li-i-ie

Feels how we do it

No li-i-ie

It’s always how we do it

No li-i-ie

Feels how we do it

It’s gonna be lit tonight

No li-i-ie

Feels how we do it

No li-i-ie

It’s always how we do it

No li-i-ie

Feels how we do it

It’s gonna be lit tonight

No lie-i-ie

[Sean Paul:]

I’m so lit, so lit, my girl

So let me see you roll it, roll it, my girl

Me love it when you bend and fold it

Now let me bone it

And let me own it, my girl

Give you pon the style that I have mastered

Hoist you up, baby girl, that’s my word

Give you that good lovin’ that is preferred

You deserve it, so don’t be scared

It’s hypnotic the way you move

Let me acknowledge the way you do

And I would not lie or play you

Beam me up like Scottie

It’s so hypnotic, the way you move

That’s why I wanted to get to you

And I would not lie or play you

It’s so hypnotic

[Dua Lipa & Sean Paul:]

No lie-i-ie

Gyal never miss

Feel your eyes, they’re all over me

Don’t be shy, take control of me

Get the vibe it’s gonna be lit tonight

Gyal we never miss, gyal we never miss

No li-i-i-ie

Hypnotized, pull another one

It’s alright, I know what you want

Get the vibe it’s gonna be lit tonight

Gyal we never miss, gyal we never miss

No li-i-ie

Feels how we do it

No li-i-ie

It’s always how we do it

No li-i-ie

Feels how we do it

It’s gonna be lit tonight

No lie-i-ie

Feels how we do it

No li-i-ie

It’s always how we do it

No li-i-ie

Feels how we do it

It’s gonna be lit tonight

No lie-i-ie

Shake that body, let me see you just do it

Girl hundred percent

No lie-i-ie

Move that body, let me see you just do it

Girl go on represent

No lie-i-ie

Shake that body, let me see you just do it

To the fullest extent

No lie-i-ie

Move that body, let me see you just do it

Girl you’re magnificent

No lie-i-ie

Feel your eyes, they’re all over me

Don’t be shy, take control of me

Get the vibe it’s gonna be lit tonight

Gyal we never miss, gyal we never miss

No li-i-i-ie

Hypnotized, pull another one

It’s alright, I know what you want

Get the vibe it’s gonna be lit tonight

Gyal we never miss, gyal we never miss

No li-i-ie

Feels how we do it

No li-i-ie

It’s always how we do it

No li-i-ie

Feels how we do it

It’s gonna be lit tonight

No lie-i-ie

Feels how we do it

No li-i-ie

It’s always how we do it

No li-i-ie

Feels how we do it

It’s gonna be lit tonight

No lie-i-ie.

No Lie di Sean Paul feat. Dua Lipa: la traduzione

Sento i tuoi occhi, sono su di me

Non essere timido, prendi il controllo di me

Cogli l’atmosfera, si accenderà stasera

Ragazzina, un trasporto di dieci tonnellate di abbondanza, dammene un po’

Mescolato con la cattiveria, guarda come si muove

Con la forma di una dea, ma alza, non ti fermare

C’è un bell’atteggiamento mentale sotto quel cappello

Un bel equipaggiamento, mami amo tutto quello che dici

Guardo ogni fase della vivacità che hai

Sei nella mia testa, mami, quando sei lontana

E il mio obiettivo è quello di darti questo amore

Ipnotico il modo in cui ti muovi

Fammi capire il tuo modo di fare

E io non mentirei o non ti prenderei in giro

Teletrasportami come Scottie

E’ così ipnotico il modo in cui ti muovi

È per questo che ti ho voluta

E io non mentirei o non ti prenderei in giro

E’ così ipnotico

Nessuna bugia

Ragazza, non perdiamoci mai

Sento i tuoi occhi, sono tutti su di me

Non essere timida, prendere il controllo di me

Goditi l’atmosfera che si accenderà stasera

Ragazza, non perdiamoci mai, Ragazza, non perdiamoci mai

Nessuna menzogna

Ipnotizzato, strattonami ancora una volta

Va tutto bene, so quello che vuoi

Goditi l’atmosfera che si accenderà stasera

Ragazza, non perdiamoci mai, Ragazza, non perdiamoci mai

Nessuna menzogna

Si sente come lo facciamo

Nessuna bugia

E’ sempre come lo facciamo

Nessuna bugia

Si sente come lo facciamo

Si accenderà stasera

Nessuna bugia

Si sente come lo facciamo

Nessuna menzogna

E’ sempre come lo facciamo

Nessuna bugia

Si sente come lo facciamo

Si accenderà stasera

Nessuna bugia

Sono così acceso, così illuminato, la mia ragazza

Quindi, fammi vedere che lo sposti, lo muovi, la mia ragazza

Mi piace quando lo pieghi lo ripieghi

Ora permettimi di scoparl0

E lasci che lo possieda, la mia ragazza

Dimostrarti lo stile che ho imparato

Sollevarti, baby, è la mia parola

Darti quel buon amore che preferisco

Te lo meriti, non aver paura

Ipnotico il modo in cui ti muovi

Fammi capire il tuo modo di fare

E io non mentirei o non ti prenderei in giro

Teletrasportami come Scottie

E’ così ipnotico il modo in cui ti muovi

È per questo che ti ho voluta

E io non mentirei o non ti prenderei in giro

E’ così ipnotico

Nessuna bugia

Ragazza, non perdiamoci mai

Sento i tuoi occhi, sono tutti su di me

Non essere timida, prendere il controllo di me

Goditi l’atmosfera che si accenderà stasera

Ragazza, non perdiamoci mai, Ragazza, non perdiamoci mai

Nessuna menzogna

Ipnotizzato, strattonami ancora una volta

Va tutto bene, so quello che vuoi

Goditi l’atmosfera che si accenderà stasera

Ragazza, non perdiamoci mai, Ragazza, non perdiamoci mai

Nessuna menzogna

Si sente come lo facciamo

Nessuna bugia

E’ sempre come lo facciamo

Nessuna bugia

Si sente come lo facciamo

Si accenderà stasera

Nessuna bugia

Si sente come lo facciamo

Nessuna menzogna

E’ sempre come lo facciamo

Nessuna bugia

Si sente come lo facciamo

Si accenderà stasera

Nessuna bugia

Sento i tuoi occhi, sono su di me

Non essere timido, prendi il controllo di me

Cogli l’atmosfera, si accenderà stasera

Ragazza, non perdiamoci mai

Sento i tuoi occhi, sono tutti su di me

Non essere timida, prendere il controllo di me

Goditi l’atmosfera che si accenderà stasera

Ragazza, non perdiamoci mai, Ragazza, non perdiamoci mai

Nessuna menzogna

Ipnotizzato, strattonami ancora una volta

Va tutto bene, so quello che vuoi

Goditi l’atmosfera che si accenderà stasera

Ragazza, non perdiamoci mai, Ragazza, non perdiamoci mai

Nessuna menzogna

Si sente come lo facciamo

Nessuna bugia

E’ sempre come lo facciamo

Nessuna bugia

Si sente come lo facciamo

Si accenderà stasera

Nessuna bugia

Si sente come lo facciamo

Nessuna menzogna

E’ sempre come lo facciamo

Nessuna bugia

Si sente come lo facciamo

Si accenderà stasera

Nessuna bugia.

