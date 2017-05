Partiti adesso di Giusy Ferreri: testo e video ufficiale

Partiti adesso è il nuovo singolo della celebre e amatissima cantante Giusy Ferreri. Il brano è stato scritto da Tommaso Paradiso dei TheGiornalisti, Dario Faini e Vanni Casagrande. E’ la traccia numero cinque dell’album Girotondo.

IL SIGNIFICATO DELLA CANZONE

L’artista di Fa talmente male ha spiegato così il significato della sua nuova canzone: “E’ un brano spensierato, giovane, fresco e attuale. Me la sono immaginata come una canzone da cantare a squarciagola durante un lungo viaggio in macchina, che sia per una vacanza all’insegna del divertimento, oppure per un viaggio di lavoro, o per uno di quei viaggi di ricerca che, a volte, ti cambiano la vita”.

Partiti adesso di Giusy Ferreri: il testo

E’ la notte che viene e va

i colori della città

sotto il cielo che caldo fa

Sulle macchine cantiamo già

fino all’alba

energia elettricità

nell’aria

Non lo senti come brucia il cuore

questa scossa arriva fino al mare

non lo senti come va feroce

Un nuovo amore quest’estate ci porterà

a nuovi gradi di sciocchezze e fragilità

un nuovo amore quest’estate ci travolgerà

partiti adesso

partiti adesso

Ragazzo e ragazza

dentro a baci di sabbia

che si specchiano nudi

nell’aria

Non lo senti come va nel cuore

è una scossa che non ha più fine

non la senti come ci appartiene

Un nuovo amore quest’estate ci travolgerà

a nuovi gradi di sciocchezze e fragilità

un nuovo amore quest’estate ci travolgerà

partiti adesso

partiti adesso

Il tuo sapore quest’estate ci lascerà

un nuovo amore sulla pelle che non se ne va

un nuovo amore quest’estate ci travolgerà

partiti adesso

partiti adesso

Ed avrò la mia canzone

il tuo pensiero

il tuo messaggio

i viaggi che mi fai fare

le fisse che mi fai venire

le playlist che mi fai ascoltare

sarà per questo che mi fai volare

Un nuovo amore quest’estate ci travolgerà

partiti adesso

partiti adesso

Il tuo sapore quest’estate ci lascerà

un nuovo amore sulla pelle che non se ne va

un nuovo amore quest’estate ci travolgerà

partiti adesso

partiti adesso.

Partiti adesso di Giusy Ferreri: il video ufficiale