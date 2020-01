Tutto il 2019 in una canzone è il nuovo singolo di Lorenzo Baglioni che racconta in chiave ironica o seria, con i personaggi chiave e le vicende, gli ultimi 12 mesi. L’artista ha voluto dedicare questo brano ai suoi fan in occasione del nuovo anno.

Lorenzo Baglioni – Foto: Facebook

“Tutto l’anno 2019 riassunto con una canzone in meno di 2 minuti e mezzo – ha scritto Baglioni -. Ragazzuoli, spero che vi piaccia, e vi auguro un 2020 super scoppiettante! (…e grazie per tutto l’affetto che sempre mi dimostrate!)”.

Tutto il 2019 in una canzone di Lorenzo Baglioni: il video