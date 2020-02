Twerking Queen – El resto es nada è l’edizione speciale dell’album di Elettra Lamborghini. Il disco esce oggi e contiene oltre alle 10 tracce di Twerking Queen diverse sorprese e il brano sanremese “Musica (E il resto scompare)”.

La regina italiana del twerking ha spiegato com’è nato il suo brano sanremese: “Qualche tempo fa mi è venuto in mente di proporre un brano a Sanremo. Mentre ero all’estero ho sempre seguito il Festival e l’incredibile vetrina che è per la musica di tutto il mondo. Ne ho parlato con la mia casa discografica e abbiamo iniziato a lavorare sul brano giusto. Quando è arrivata Musica (E il resto scompare) non ho avuto nessun dubbio: era lei!”.

Vi piace il suo brano sanremese? Che cosa ne pensate?