When This Is All Over è il nuovo brano di Niall Horan. Il famoso e amatissimo cantante irlandese ha scritto il pezzo durante la quarantena forzata provocata dalla diffusione della pandemia da Covid-19. Sempre a causa dell’emergenza sanitaria internazionale il cantante dei One Direction è stato costretto a cancellare il suo tour mondiale, come hanno fatto tutti i suoi colleghi.

Niall Horan – Foto: Facebook

Niall Horan ha svelato ai suoi fan: “Sono a Londra nel mio appartamento, sto cucinando e sto scrivendo molto: due canzoni ieri. Ho dovuto annullare il mio tour, quindi potrei anche andare a caccia di una grande canzone. Ho iniziato a scrivere un pezzo stile Hey There di Delilah su quando tutto sarà finito, chiamato, beh, When This Is All Over, e sto anche scrivendo sull’idea di incontrare qualcuno senza incontrarlo e conoscerlo a causa di questa crisi”.

Lui è attualmente single dopo la fine della sua storia con Hailee Steinfeld e ha espresso la sua opinione su ciò che stiamo vivendo: “È strano: in realtà è un buon modo per conoscere qualcuno. Di solito, supponiamo che tu sia andato in un bar per un appuntamento, probabilmente sei ubriaco dopo cinque drink e dimentichi tutto quello che hai imparato. Ora, in realtà hai il tempo di porre domande. Non ci sono ancora storie d’amore, ma non mi dispiacerebbe se iniziassero a fiorire”.