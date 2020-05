Antonella Mosetti dice addio alle labbra a canotto: “Avevo la bocca enorme”

Antonella Mosetti dice addio alle labbra a canotto. L’ex showgirl di Non è la Rai ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di ridimensionare le sue labbra. La bellissima e sensuale attrice, showgirl e opinionista tv è così entrata nel vip club delle pentite della chirurgia estetica.

La mamma vip di Asia Nuccetelli ha scelto di affidarsi a un nuovo chirurgo per “sgonfiarsi” le labbra. L’ex gieffina vip ha annunciato l’intervento alcuni giorni fa ai suoi numerosi follower che la seguono con affetto e stima sui social network, in particolar modo su Instagram.

Antonella Mosetti in intimo sdraiata sul letto – Foto: Instagram

Svolta nature per Antonella che ha raccontato ai suoi fan: “Avevo la bocca enorme, non so come mi abbia convinto ma mi sento molto meglio, mi sento più io”. Quest’ultimo intervento è stato molto apprezzato dai suoi sostenitori.

