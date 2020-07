Arisa si è rifatta le labbra: “Se tornassi indietro non lo farei più”

Arisa si è rifatta le labbra. La famosa e popolare cantante di origini lucane ha ceduto ai ritocchini per rendere le sue labbra più carnose. L’artista ha un passato da estetista, ma si è pentita come ha confidato al settimanale Oggi: “Da ex estetista mi piace girare per centri medico estetici, è un mondo che mi interessa, mi piacciono le nuove tecnologie e l’evoluzione dei trattamenti. Ma l’anno scorso ho ceduto a un ritocchino alle labbra, ma se tornassi indietro non lo farei più”.

Arisa – Foto: Instagram

L’artista di Mi sento bene si è poi pentita. La popolare e stimata artista, che si è aggiudicata in due occasioni la vittoria al Festival di Sanremo (rispettivamente nel 2009, anno in cui ha vinto come esordiente, e nel 2014, trionfando nella categoria “Campioni” con il brano Controvento) ha affermato che oggi si dà troppa attenzione all’aspetto estetico anche perché i social hanno creato una dipendenza dalla propria immagine.

Giacomo Urtis e Arisa – Foto: Instagram

La cantante ha poi concluso: “Può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti piace, ma lo stimolo deve venire da te, non dagli altri. Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram”.