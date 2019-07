Irina Shayk si è rifatta le labbra? La splendida e avvenente top model russa è finita al centro del gossip mondiale per un presunto ritocchino alle labbra. Dopo la fine dolorosa della sua travolgente storia d’amore con il sex symbol del cinema hollywoodiano Bradley Cooper, la supermodella torna sotto i riflettori mediatici per questo presunto intervento alle labbra.

La testimonial della nuova collezione Seta di Intimissimi è intervenuta pubblicamente sulla questione a BAZAAR.com. La mamma vip e top model russa ha spiegato di non avere niente da rimproverare a chi si sottopone alla chirurgia plastica ed estetica ma i ritocchini non fanno per lei.

Visualizza questo post su Instagram Great night spent with the @DavidYurman team at @madsqparknyc??? #DavidYurman #MadisonSquarePark Un post condiviso da irinashayk (@irinashayk) in data: 21 Giu 2019 alle ore 7:27 PDT

L’ex fidanzata del fuoriclasse della Nazionale portoghese di calcio e del Real Madrid Cristiano Ronaldo, Irina Shayk, ha dichiarato: “Se qualcuno vuole rifarsi le labbra perché non si sente a suo agio, che Dio lo benedica. Non giudico nessuno – ha detto su BAZAAR.com – io promuovo la bellezza naturale perché penso che viviamo in un mondo dove tutti vogliono essere perfetti”.

Irina Shayk ha rivelato che anche lei non è perfetta e ha svelato alcuni suoi difetti estetici e fisici: “Non sono perfetta. A volte ho il doppio mento. La perfezione non esiste”.

La top model ha poi sottolineato: “Se leggo un titolo che dice: ‘Si è rifatta le labbra, le sue labbra sembrano degli gnocchi’, ci rido sopra perché mi rende, non voglio dire felice, ma voglio dire che nella vita devi avere senso dell’umorismo. Con tutto quello che succede nel mondo, devi prenderla alla leggera. Alcune persone ti ameranno, altre ti odieranno. Ma questo non disturba la mia vita”.

Visualizza questo post su Instagram More @voguemexico by @anlestudio ? Un post condiviso da irinashayk (@irinashayk) in data: 27 Dic 2018 alle ore 5:27 PST

L’ex compagna di Cooper non ha paura di invecchiare: “Se avrò le rughe, avrò le rughe. Devi solo accettare l’idea di invecchiare e il corpo in ogni fase della vita, e semplicemente celebrarlo. Dobbiamo lasciar perdere e capire che è un processo umano non essere perfetti”.

Inutile ribadirlo, Irina rappresenta un archetipo da seguire per tantissime donne comuni e vip.

Redazione-iGossip