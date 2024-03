Blackout di Rosa Chemical: testo e video ufficiale

Blackout di Rosa Chemical è stato presentato in anteprima sul palco di Piazza Colombo nella seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo di Amadeus. Si tratta di una ballad emotiva che rievoca il romanticismo nichilista di una storia, indagando le zone di contatto tra amore e dipendenza, una canzone senza tempo resa attuale dall’immaginario estremamente contemporaneo del cantante. “In passato ho spesso affrontato nelle mie canzoni temi che mi stavano – ha detto l’artista – e tuttora mi stanno molto a cuore ma oggi sento il bisogno di tornare a parlare solo di me e di mostrarmi senza barriere, attraverso la musica. Blackout è una ballad dark e travolgente racconta la storia di un ultimo ballo tra due innamorati che, prima di lasciarsi, si riavvicinano per l’ultima volta. Si respira una costante metafora tra amore e dipendenza: il sentimento diventa una droga e la soggezione a questa diventa l’unica cosa desiderata. Alla fine, quando le luci si spengono, sentiamo che possiamo essere finalmente sinceri, se sai che non ti rivedrai mai più tanto vale dirsi tutto, no?”. Ecco testo e video della canzone.

Blackout di Rosa Chemical: il testo

Chiusi dentro una stanza senza guardare l’ora, sembra un casinò

Tu chiusa in te stessa, io una torcia di Lexotan, ma boh

Il sonno no, è così lontano da me la stella del SERT

E stare al buio senza scomparire, con te

Tra sesso, Berlino e l’insonnia

Stanotte sei l’ultimo ballo prima del blackout

E le luci si spengono, ci sta salendo

Balliamo un lento in un mondo che gira velocissimo

Mandiamo tutto a puttane noi, facciamo ciò che ci pare

E moriamo stanotte, risvegliarmi domani non mi va

Distruggiamo cose che non sono nostre

Perché un posto nostro forse non esiste

Il fango e la techno mentre piove forte

Fa un fottuto freddo e tu sei tipo nudissima

E sei uguale a me, la stella del SERT

E le tue braccia: un cielo senza fine

Perché quanta solitudine io e te

Stanotte sei l’ultimo ballo prima del blackout

E le luci si spengono, ci sta salendo

Balliamo un lento in un mondo che gira velocissimo

Mandiamo tutto a puttane noi, facciamo ciò che ci pare

E moriamo stanotte, risvegliarmi domani non mi va

(Mandiamo tutto a puttane noi, mandiamo tutto a putta–)

(Mandiamo tutto a puttane noi, mandiamo tutto a puttane noi)

(Mandiamo tutto a puttane noi)

Stanotte sei.

Blackout di Rosa Chemical: il video