Pillole di Tony Effe feat. Sfera Ebbasta e Geolier ha anticipato l’uscita del suo nuovo album intitolato Icon. Il progetto discografico è composto da 17 brani, 9 feat. e 13 ospiti con la produzione di Drillionare. Nel brano Pillole, in cui si parla di un rapporto finito ma non dimenticato da chi canta, Tony collabora con Sfera Ebbasta e Geolier. Ecco testo e video ufficiale della canzone.

Pillole di Tony Effe feat. Sfera Ebbasta e Geolier: il testo della canzone

Mi sento fragile

Anche se ho il giubbotto antiproiettile

Non trovo le parole, nascondo il mio dolore

Con le pillole, com’è possibile credere in Dio

Sento ancora il tuo profumo se metto una cosa mia

Sono un tipo complicato, non mi esprimo

Quelle poche volte che ci provo

non vengo capito

Senti la mia voce nella radio mentre torni a casa

(…) perché hai pianto anche se mi hai sostituito

Il destino sembra scritto

Quando parlo di te mi cambia il timbro

Ho iniziato bene ma non ho più smesso

Come una dose letale sei la mia droga

Ci sono cascato dentro e vado ancora giù

Giù, giù, giù

Così tanto a fondo da non rendermene conto

Non riesco a tornare su, su, su

Ma io non ti penserò più, più, più

Dieci pillole che cadono giù, giù, giù

E sono ancora in mezzo a sti guai

E ti cerco ma non ci sei mai

Ti cerco ma non ci sei più, più, più

(Geolier)

Ma io non ti penserò più, più, più

Dieci pillole che cadono giù, giù, giù

E sono ancora in mezzo a sti guai

ti cerco ma non ci sei mai

Ti cerco ma non ci sei più, più, più

No io non ti penserò più, più, più

Dieci pillole che cadono giù, giù, giù

E sono ancora in mezzo a sti guai

E ti cerco ma non ci sei mai

Ti cerco ma non ci sei più, più, più.

Pillole di Tony Effe feat. Sfera Ebbasta e Geolier: il video della canzone