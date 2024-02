Sanremo 2024: Un ragazzo una ragazza dei The Kolors, il testo della canzone

Un ragazzo una ragazza è il brano dei The Kolors in gara al Festival di Sanremo 2024 di Amadeus. «Rispetto ad allora sono meno ansioso e più consapevole – ha asserito Stash, leader del gruppo musicale -. Ci avevamo provato eccome! Ma non ho mai vissuto i “no” come una sconfitta. Ora il momento è arrivato, ma restiamo con la testa sulle spalle e facciamo sette ore di prove al giorno». La loro canzone “Un ragazzo una ragazza” è nata a Milano: «Alla Stazione Centrale abbiamo visto la scena di un ragazzo che cercava di “rompere il ghiaccio” con una ragazza» spiega. «Musicalmente è come se il funk di Prince e James Brown fossero un quadro rimasto in solaio: lo abbiamo spolverato e ci abbiamo messo una cornice fluo!».

Loro non hanno mai smesso di ringraziare Maria De Filippi per l’avvio della loro formidabile carriera. L’hanno ribadito anche in diverse interviste rilasciate alla vigilia del Festival della canzone italiana. Ecco il testo della canzone sanremese.

Un ragazzo una ragazza dei The Kolors: il testo della canzone

Serve un’idea

Continentale

Vorrei parlarti e mi vergogno come un cane

Tu aspetti il treno

Io al cellulare

Non trovo l’asso da giocare

Ma ormai, ai, ai

Lo sai che quando pensi di star bene poi ci rimani sotto

E lo sai, l’amore non si può cantare in una strofa da otto

È uguale, però sento la pelle bruciare, eh

Tanto con te rischio male, eh

Ma se mi guardi così

Se mi guardi così

(Sempre la stessa storia)

Un ragazzo

Incontra una ragazza

La notte poi non passa

La notte se ne va

Un ragazzo

Incontra una ragazza

Le labbra sulle labbra

Poi che succederà

E comprerei per te la luna se c’avessi money

Solo per cantarti ancora un po’

Un ragazzo

Incontra una ragazza

La notte poi non passa

Vedrai non finirà

Serve un’idea

Più del pane

Vorrei parlarti ma ho paura di ghiacciare

Siamo un incrocio

Fondamentale

E avrei bisogno di una chiave

Ma ormai, ai, ai

Lo sai che sei un proiettile nel cuore però avevo il giubbotto

E lo sai, cercarti è un po’ come aspettare ad un semaforo rotto

È uguale però sento la pelle bruciare, eh

Tanto con te rischio male, eh

Ma se mi guardi così

Se mi guardi così

(Sempre la stessa storia)

Un ragazzo

Incontra una ragazza

La notte poi non passa

La notte se ne va.

Chi vincerà Sanremo 2024? La lista dei cantanti in gara

Nel cast dei Big sono entrati a far parte di diritto anche i vincitori di Sanremo Giovani 2023: Clara, Santi Francesi e Bnkr44. Il cast artistico del Festival di Sanremo 2024 è davvero fortissimo e spettacolare.

Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

Alfa – “Vai!”

Angelina Mango – “La noia”

Annalisa – “Sinceramente”

BigMama – “La rabbia non ti basta”

Dargen D’Amico – “Onda Alta”

Diodato – “Ti muovi”

Emma – “Apnea”

Fiorella Mannoia – “Mariposa”

Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

Gazzelle – “Tutto Qui”

Geolier – “I p’ me, tu p’ te”

Ghali – “Casa mia”

Il Tre – “Fragili”

Il Volo – “Capolavoro”

Irama – “Tu No”

La Sad – “Autodistruttivo”

Loredana Bertè – “Pazza”

Mahmood – “Tuta Gold”

Maninni – “Spettacolare”

Mr. Rain – “Due Altalene”

Negramaro – “Ricominciamo tutto”

Renga Nek – “Pazzo di te”

Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

Rose Villain – “Click Boom!”

Sangiovanni – “Finiscimi”

The Kolors – “Un ragazzo, una ragazza”

Clara – “Diamanti grezzi”

Santi Francesi – “L’amore in bocca”

bnkr44 – “Governo punk”