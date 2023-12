Sanremo Giovani 2023: i vincitori che approdano con i Big a Sanremo 2024

Sanremo Giovani 2023: ultime news e anticipazioni. Poche ore fa sono stati proclamati i vincitori tra i giovani artisti che approderanno con i Big al Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio dal Teatro Ariston di Sanremo e in diretta su Rai 1, Rai Radio2 e RaiPlay. I tre vincitori di Sanremo Giovani 2023, che entrano nel cast dei Big, sono Clara, Santi Francesi e Bnkr44.

Clara ha vinto Sanremo Giovani 2023 con la canzone “Boulevard”. A decretare il risultato, dopo l’esibizione dal vivo, la Commissione musicale presieduta dal direttore artistico del Festival Amadeus, e composta dalla vicedirettrice prime time Federica Lentini, l’autore Massimo Martelli e il maestro Leonardo De Amicis.

La serata di Sanremo Giovani ha visto, inoltre, la partecipazione dei 27 Big che hanno svelato, durante la diretta, il titolo del proprio brano in gara.

Il celebre conduttore e direttore artistico della kermesse canora nazional popolare Amadeus ha annunciato anzitempo i partner delle 5 serate sanremesi e tutti i big in gara. Chi ci sarà sul palco con lui alla conduzione? Per la prima serata, nella veste di super ospite e co-conduttore, Ama ha scelto il vincitore della scorsa edizione Marco Mengoni. Il mercoledì sarà la volta di Giorgia, cantante dalle straordinarie doti vocali, veterana del Festival oltre che vincitrice nel 1995. Il giovedì ci sarà Teresa Mannino, artista strepitosa della tv, del teatro e del cinema, mentre, il venerdì Lorella Cuccarini, l’eclettica conduttrice televisiva, cantante, attrice e ballerina. Per la finale del Festival di Sanremo 2024 ci sarà il suo grande amico Fiorello con il quale ha esordito nella sua prima edizione di Sanremo.

Ora il cast artistico del Festival di Sanremo 2024 è completo.

I TITOLI DEI BRANI DEL FESTIVAL DI SANREMO 2024

Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

Alfa – “Vai!”

Angelina Mango – “La noia”

Annalisa – “Sinceramente”

BigMama – “La rabbia non ti basta”

Dargen D’Amico – “Onda Alta”

Diodato – “Ti muovi”

Emma – “Apnea”

Fiorella Mannoia – “Mariposa”

Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

Gazzelle – “Tutto Qui”

Geolier – “I p’ me, tu p’ te”

Ghali – “Casa mia”

Il Tre – “Fragili”

Il Volo – “Capolavoro”

Irama – “Tu No”

La Sad – “Autodistruttivo”

Loredana Bertè – “Pazza”

Mahmood – “Tuta Gold”

Maninni – “Spettacolare”

Mr. Rain – “Due Altalene”

Negramaro – “Ricominciamo tutto”

Renga Nek – “Pazzo di te”

Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

Rose Villain – “Click Boom!”

Sangiovanni – “Finiscimi”

The Kolors – “Un ragazzo, una ragazza”

Clara – “Diamanti grezzi”

Santi Francesi – “L’amore in bocca”

bnkr44 – “Governo punk”