Francesco Totti e Ilary Blasi separati: lui chiede uno sconto sull’assegno di mantenimento dei figli

Francesco Totti e Ilary Blasi stanno cercando un accordo pacifico e civile per la separazione. L’ex fuoriclasse della Roma e della Nazionale italiana di calcio ha chiesto uno sconto all’ex moglie sull’assegno di mantenimento dei figli. L’assegno di mantenimento era stato stabilito in via provvisoria ad aprile dal Tribunale di Roma. Oltre ai 12.500 euro, sono previsti altri 40mila euro per le rette scolastiche delle due figlie.

Ora l’ex Pupone vuole ritoccare, o meglio dimezzare, l’importo. Il motivo sarebbe la difficoltà di rispettare la scadenza mensile per importi così elevati. Secondo la sezione civile del Tribunale di Roma, però, non sussistono le condizioni per ottenere lo sconto anche perché, sottolineano i giudici, risultano versamenti per circa tre milioni di euro verso il Principato di Monaco.

I prossimi appuntamenti per l’ex coppia vip dello show business nazionale sono al processo di divorzio con addebito dove si dovrà stabilire chi ha tradito per primo. Entrambi hanno preso strade separate in amore.

Ilary Blasi torna a parlare di Francesco Totti

Un giorno prima dell’uscita del suo libro intitolato Che Stupida, Ilary aveva spiegato i motivi che l’avevano portata al documentario Unica su Netflix e alla sua opera autobiografica: «Avevo scelto la via del silenzio, ma in quasi due anni ho letto tantissime cose su quello che stava succedendo».

Aveva poi smentito le dichiarazioni clamorose di Cristiano Iovino sulla loro frequentazione: «No, non è vero, come non lo è che a me andasse bene l’idea di essere tradita. Invece voglio dire che ho sposato Francesco ma abbiamo la separazione dei beni. Non ho niente di intestato e non ho mai voluto niente perché credo che sia giusto così: il matrimonio non è patrimonio. Sono sempre stata indipendente e mi hanno criticata anche per questo. Sono fortunata, una privilegiata, lo devo riconoscere, ma essere indipendente è quello che mi ha permesso di affrontare meglio tutto».

L’ex presentatrice del Grande Fratello Vip aveva asserito che le sue intenzioni non erano quelle di vendicarsi poiché una parte di amore c’è ancora: «In una forma diversa. Come puoi dopo 20 anni insieme a una persona cancellare tutto? Se mi avesse detto: mi sono innamorato di un’altra, tutto questo non sarebbe successo».