Patrizia Rossetti è stata ospite della rubrica onirica social I Sogni C…ostruiti del docente di italiano e antropologo Vito Maria Camposeo. La nuova puntata è stata pubblicata proprio oggi sul canale YouTube. Come sempre, la conduttrice e opinionista tv non si è risparmiata ed è stata sempre molto diretta, autentica e senza filtri. Ha parlato della sua esperienza come concorrente al Grande Fratello Vip 7, condotto da Alfonso Signorini, del suo sogno ricorrente, della drastica decisione di Pier Silvio Berlusconi contro il trash a Mediaset e dei progetti futuri. Durante la puntata sono intervenuti come esperti l’astrologo Andrea Benatti e la psicologa Paola Massafra che hanno analizzato e illustrato rispettivamente la carta natale e il sogno ricorrente di Patrizia Rossetti.

Patrizia Rossetti e i reality show

Patrizia Rossetti è tornata protagonista dell’ultima puntata della nuova edizione completamente rinnovata de I Sogni Costruiti, la simpatica e divertente rubrica con ospiti i vip e personaggi dello show business italiano condotta dal docente di italiano L2, antropologo e opinionista Vito Maria Camposeo. Ha dichiarato di non avere rimpianti né rimorsi legati alla sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia perché è sempre stata sincera, diretta e determinata. Proprio per questi motivi è stata molto apprezzata e amata dal pubblico televisivo e soprattutto da chi non la conosceva affatto, vale a dire i più giovani.

La famosa e popolare conduttrice televisiva e radiofonica, attrice teatrale e opinionista è rimasta in buoni rapporti con tanti concorrenti del GF Vip 7, in particolar modo con i più giovani, ma non c’è stato nessun riavvicinamento con la sua ex amica vip, Wilma Goich. Ha poi risposto ad alcune domande che sono sempre in voga sul web, come ad esempio la seguente: “Il GF Vip è tutto vero oppure gli autori indirizzano determinati comportamenti e dinamiche del reality?”.

La simpatica e combattiva ex gieffina vip è stata molto diretta: “Il GF Vip? É tutto vero. Nessun autore o psicologo ci ha dato delle dritte, ma nessuno ti dice quello che devi dire o fare. Per quanto mi riguarda, non c’è di niente di costruito da parte degli autori. Sono tutte cose vere, nel bene e nel male. Certo le prime edizioni del Grande Fratello erano molto più veritiere perché vi erano persone normali e mi piacciono di più”.

Come reality show le piace di più l’Isola dei famosi oppure il GF con gente non famosa. L’ultima edizione dell’Isola non è stata molto di suo gradimento. Ha però fatta un’osservazione che in molti hanno evidenziato sui social durante il reality condotto da Ilary Blasi: “Ho trovato un po’ troppo magre Nathaly Caldonazzo ed Helena Prestes. Onestamente non vorrei che certe persone partecipassero all’Isola perché poi si perde ancora di più e danno un’immagine e messaggi non positivi alle più giovani”.

Patrizia Rossetti parla di Pier Silvio Berlusconi

Patrizia Rossetti si è esposta anche su un tema molto scottante, che sta facendo ancora molto parlare in Rete e sulla carta stampata. Vale a dire la drastica decisione di Pier Silvio Berlusconi di mettere al bando concorrenti e personaggi che hanno attivato un account su Onlyfans e influencer pluritatuati. Inoltre ha annunciato che non ci saranno più volgarità, risse e trash nei reality show del suo Gruppo.

Una scelta davvero in controtendenza che ha portato già le prime bocciature di alcuni papabili concorrenti dell’ottava edizione del famoso e chiacchierato reality show della televisione italiana, il Grande Fratello Vip. Non ci sarà spazio per Antonio Razzi, Justine Mattera, Alessandro Iannoni e Carmen Di Pietro.

Subito dopo la morte del padre, il fondatore e patron del gruppo Silvio Berlusconi, Pier Silvio ha rivoluzionato i palinsesti di Cologno Monzese. Con grande stupore di tutti, Barbara d’Urso non presenterà più Pomeriggio 5 già a partire da settembre. Al suo posto ci sarà Myrta Merlino, che ha detto addio a L’aria che tira su La7. L’ex dottoressa Giò è rimasta impietrita e addolorata perché non ha potuto salutare il suo pubblico che la seguiva con grande affetto e stima da ben 15 anni. Non ci saranno più alla conduzione de Le Iene e L’Isola dei famosi rispettivamente Belen Rodriguez e Ilary Blasi.

A tal proposito Patrizia Rossetti ha dichiarato a I Sogni C…ostruiti: “La scelta dell’editore Pier Silvio Berlusconi è molto personale, però chi sono io per permettermi di giudicare? Certo, alcune cose che ho vissuto all’interno della Casa del GF Vip erano esagerate: troppe parolacce e volgarità. Alzo la mano anche io, perché con le telecamere addosso h24 ti scappa qualche parolaccia. Devo essere onesta, sono stata fortunata perché sono stata invitata sempre quindi vuol dire che la mia presenza non era fastidiosa”.

Verso la fine della puntata, Patrizia ha parlato di vacanze e progetti futuri.

Patrizia Rossetti a I Sogni C…ostruiti: il video della puntata