“Mi sono pentita amaramente”, il duro sfogo di Simona Ventura

L’ex presentatrice televisiva dell’Isola dei famosi Simona Ventura ha affrontato diversi argomenti: da X Factor ai reality show. SuperSimo ha spiegato: “Con X Factor della Rai si includeva molto. I brani che proponevamo erano molto conosciuti, ognuno se li faceva come voleva, ma erano popolari. Devo dire che sono stati anni molto belli. Ho dei bei ricordi legati a quel periodo. Anche se X Factor è un programma importante e sentivo la responsabilità di non creare degli infelici”.

La super mamma vip ha poi rivelato: “In tutta la mia carriera, anche a L’Isola. – ha dichiarato la Ventura a Gurulandia – Le persone comuni che partivano per i reality tornavano con un treno in faccia che era la popolarità totale. Quindi chi è stato famoso era attrezzato per gestire il nuovo successo, chi partiva da persona comune non gestiva bene. Ho visto persone normali in grande sofferenza e piano piano le abbiamo tolte”.

Ma si è pentita amaramente di una cosa. Quale? L’ex giudice del talent show X Factor ha poi fatto un’amara ammissione: “Se mi sono pentita di qualcosa? Devo dire di sì, ho rifiutato di fare una cosa e di questa mi sono pentita amaramente dopo del tempo. Ho detto di no ad una pubblicità del provolone Auricchio. Se ho detto di no è perché ai tempi io le cose da mangiare non le volevo fare”.

Per poi concludere il discorso con queste parole: “Facevo le macchine, ho fatto H3G, il primo videofonino, adesso è talmente normale. Ho fatto Omnitel, parliamo dell’anteguerra, ma anche delle auto. Però assolutamente no alle roba da mangiare. E mi ricordo che il mio agente pianse perché rifiutai il provolone Auricchio“.

