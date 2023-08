Alberto Mezzetti si racconta a IGOSSIP.it: “Grazie al Grande Fratello ho risanato i miei debiti già dal 2021” [INTERVISTA]

Alberto Mezzetti ha scelto di rompere il muro del silenzio che dura da diverso tempo, rilasciando un’intervista esclusiva al nostro sito di cronaca rosa e attualità, IGOSSIP.it. Modello, personaggio tv e soprattutto vincitore del famoso, longevo e popolare reality show della televisione italiana, il Grande Fratello 15, condotto da Barbara d’Urso. Occhi azzurri, lunghi capelli biondi e un fisico perfetto per il “Tarzan di Viterbo”. Molto apprezzato, amato e stimato dal pubblico per la sua schiettezza, determinazione, grinta e bellezza. Dopo il trionfo clamoroso e schiacciante al GF15 ha partecipato come concorrente al Big Brother Brazil. Poi è letteralmente scomparso dalle scene televisive, ma non per sua volontà. Dopo la decisione durissima e chiacchierata di Pier Silvio Berlusconi, Barbara d’Urso fuori e Alberto Mezzetti dentro? Staremo a vedere. Resta il fatto che sono in molti a chiedersi sul web: che fine ha fatto Alberto Mezzetti? Che cosa fa oggi? Noi di IGOSSIP.IT l’abbiamo intervistato per voi! Buona lettura!

Benvenuto Alberto Mezzetti su iGossip.it. Come stai?

Grazie a voi, abbastanza bene. Sono sereno e realizzato.

Di recente è spuntata nuovamente in internet la notizia dei tuoi debiti. Ma come stanno realmente le cose?

Approfitto di questa intervista per fare chiarezza una volta per tutte. Grazie al Grande Fratello ho risanato tutti i miei debiti, creati da una mala amministrazione di conti familiari e non dalla mia attività lavorativa. Da settembre 2021 non ho più debiti e vivo serenamente. I sacrifici ripagano sempre.

Di cosa ti occupi?

Da alcuni anni ho avviato un’attività di centro servizi, insieme a un mio socio, a Viterbo. Inoltre ho investito alcune somme in servizi finanziari e criptovalute che mi hanno portato buoni risultati.

Che cosa pensi della recente e drastica decisione di Pier Silvio Berlusconi di escludere il trash e gli influencer con account attivi su Onlyfans dai reality show?

Sono perfettamente d’accordo. Si tratta di una scelta ampiamente condivisibile e di buon senso. Mi piace molto questa svolta, perché presumo che si voglia dare più peso e valore alla meritocrazia in televisione.

Però l’amministratore delegato e vicepresidente esecutivo del Gruppo Mediaset ha escluso anche diverse conduttrici di punta di Canale 5 dai prossimi palinsesti televisivi…

Non voglio aprire una polemica, ma dico solo: “Prima o poi tutto torna”. Il Karma non sbaglia mai!

Ti piacerebbe tornare da protagonista in televisione?

Sì, certo soprattutto dopo questa svolta di Pier Silvio Berlusconi.

A quali reality show ti piacerebbe partecipare come concorrente?

Mi piacciono molto i reality show d’avventura, come l’Isola dei famosi e Pechino Express.

Attualmente sei single o fidanzato?

Sono felicemente single e mi diverto anche tanto.

Sei molto corteggiato e apprezzato sui social network. Hai mai ricevuto proposte piccanti o strane?

Sì, certo sia da donne che da uomini.

Potresti farci qualche esempio?

Mi richiedono spesso le foto dei piedi. Mi chiedono anche indumenti sporchi o proposte di incontri al buio a pagamento.

E qualcuna ancora più spinta?

Una mi ha proposto di vestirmi da donna e truccarmi, per poi avere un rapporto intimo.

Che cosa vorresti dire ai followers che ti seguono con affetto e ammirazione da tanti anni?

Mi piacerebbe dare loro la possibilità di votarmi ancora e dare seguito al loro apprezzamento magari in qualche programma che seguono con interesse.