Beatrice Luzzi è stata affossata e duramente criticata dal collega Massimiliano Varrese. I due concorrenti del Grande Fratello sono ai ferri corti. La perfida Eva Bonelli di Vivere e il bel e sensuale attore romano non riescono a trovare un punto di equilibrio. Sono molto distanti e sembrano non sopportarsi proprio. Già durante la quarta puntata del famoso e chiacchierato reality show di Canale 5, Massimiliano ha perso la pazienza.

Massimiliano Varrese contro Beatrice Luzzi

L’attore romano è stato molto duro nei confronti di Eva Bonelli di Vivere: “Adesso quando mi capita a tiro… Finisco di cantargliele tutte quante. Beatrice è una persona squallida, sporca, falsa, ipocrita. Cinquant’anni e sei ridotta così? Sei messa male, eh. Non c’è da fare troppi esempi”.

Ha poi aggiunto agli altri coinquilini della Casa: “Lei gioca sporco, ha cercato sempre di screditare. Io le ho parlato in faccia e ci siamo anche chiariti quando ha anche fatto le lacrime di coccodrillo in camera da letto. Ci sono quasi cascato anche io, poi va in confessionale e dice quello che dice. Vai di nuovo a screditarmi? Imbarazzante! Da una donna di cinquant’anni non me l’aspetto proprio. Devi farne di lavoro ancora. Ma a quel punto proprio non c’è”.

Poi si sono incontrati in bagno e lui non ha voluto minimamente chiarirsi: “Non voglio più parlare con te, sei falsa! Sei falsa come un soldo bucato! Hai due facce continuamente, sei falsa! Lasciami in pace! Smettila di manipolare tutti gli altri e di mettere in mezzo gli altri per scaricare le tue responsabilità. Ti chiedo per favore di lasciarmi in pace”.

Duro scontro tra Grecia Colmenares e Letizia Petris

Nella Casa del Grande Fratello ci sono stati altri durissimi scontri. Il più accesso è avvenuto tra Grecia Colmenares e Letizia Petris. Sono volate parole grosse e insulti. La diva delle telenovelas ha dato della narcisista e della ipocrita alla giovane concorrente del GF.

Letizia Petris è andata su tutte le furie: “Ma sai il significato di queste parole? Cosa vuol dire ipocrita Grecia? Tu vai a dire che mi voglio far notare. Io che sono la persona più ingenua del mondo. Posso parlare? Me ne vado a fumare! Mi dai dell’ipocrita perché ti ho risposto male per una pentola?! Io sono doppia faccia per cosa? Tu hai aspettato che mi alzassi dal tavolo per insultarmi e dire cattiverie gratis! Sei tu che sei falsa“.

La famosa e popolare attrice venezuelana Grecia Colmenares ha replicato duramente: “Non sei ingenua guarda! Tu non mi dici le cose in faccia. Poi un momento sei carina e subito dopo aggredisci“.