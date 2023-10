Grande Fratello, Grecia Colmenares su Chando Erik Luna: “L’ho lasciato io tramite cellulare perché aveva tradito la mia fiducia”

Grande Fratello, ultimi gossip e news. Durante l’ultima puntata del famoso e popolare reality show di Canale 5, la diva delle telenovelas Grecia Colmenares è stata chiamata in causa dal conduttore della trasmissione Alfonso Signorini in merito alla sua vita privata nel “segreto” della sala super let. L’attrice ha commentato una serie di fotografie di personaggi famosi che lavorano a Mediaset per individuare il suo possibile uomo. Il primo è il giornalista e conduttore Paolo del Debbio: “Lui è un uomo bello e intelligente”.

La seconda carta è Gerry Scotti. Per il conduttore la famosa e popolare attrice venezuelana ha dichiarato di provare “tanta ammirazione per lui”. Le altre due carte sono quelle di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ma la star di Topazio e Manuela non è sembrata particolarmente interessata: “Non li conosco”.

L’ultima carta è quella di Paolo Bonolis: “Che bello!”. Una delle maggiori interpreti delle telenovelas degli anni Ottanta e Novanta ha espresso rammarico per la fine del matrimonio di Bonolis e Sonia Bruganelli.

Poi Alfonso Signorini ha mostrato in video alcune dichiarazioni del suo ex fidanzato, il bellissimo e sensuale modello e attore spagnolo Chando Erik Luna, rilasciate alla stampa italiana in cui ha chiesto scusa alla regina delle telenovelas. Come ben ricorderete la loro storia d’amore finì ai tempi della partecipazione di Grecia Colmenares all’Isola dei famosi italiana, ma non per il finto tradimento studiato a tavolino poiché come ribadì più volte Chando in diverse interviste al nostro sito iGossip.it: “Non ho tradito Grecia Colmenares perché con Manila Gorio era tutto finto”. Era una trovata pubblicitaria, praticamente il classico finto gossip che va sempre di moda nel mondo dello spettacolo.

Di recente Chando è tornato a parlare della fine della liaison con Grecia alla stampa italiana, dichiarando di essersi lasciati a causa dell’eccessiva ossessione e morbosità della diva delle telenovelas.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Grecia Colmenares ha toccato proprio questo argomento: “Chando mi ha chiamato quando sono uscita dall’Isola per dirmi che le foto con l’altra persona erano in realtà un finto gossip escludendo il tradimento sentimentale. Lui ha fatto una cosa bruttissima per cui l’ho lasciato direttamente tramite cellulare. L’ho lasciato io!“.

Per poi concludere con fermezza: “Mi ha fatto un piacere, mi ha fatto un favore. Ha tradito la mia fiducia, ma non l’ho perdonato. Grazie a Dio mi ha fatto un favore”.

LA BIOGRAFIA, LA CARRIERA E LA VITA PRIVATA DI CHANDO ERIK LUNA

Il suo ex fidanzato Chando Erik Luna replicherà alle dichiarazioni di Grecia Colmenares? Stay tuned su iGossip.it per saperne di più!