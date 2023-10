Andrea Giambruno e Giorgia Meloni: “Il matrimonio? Lo faremo quando ci andrà”

Andrea Giambruno e Giorgia Meloni non sono sposati e non hanno nessuna intenzione di unirsi in matrimonio, almeno per il momento. Lo ha detto a chiare lettere il giornalista di Mediaset durante un’intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Chi. Il conduttore televisivo di Diario del giorno, striscia quotidiana su Rete4, ha tracciato un bilancio del suo primo anno da first gentleman e si è solto parecchi sassolini dalle scarpe.

Il capitolo nozze pare essere molto scomodo per il compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno: «Finché ce lo chiederanno, io e Giorgia non ci sposeremo. Lo faremo quando ci andrà. Oppure ci siamo già sposati e non l’abbiamo detto a nessuno. Questo anello un po’ vistoso che porto all’anulare? Mi piace così. Ho il cuore gitano io».

In merito alle critiche ha affermato: «Più mi criticano e più resto qui a fare il mio lavoro. Faccio il giornalista, so fare solo questo. E non ricevo consigli né ordini da nessuno. Se poi alcuni colleghi in mala fede pensano che io prenda ordini da Giorgia, sono fatti loro. Sono libero e la mia compagna non si sognerebbe mai di intromettersi in quello che faccio. Anzi, ho trovato sgradevole che le chiedessero di commentare le mie parole in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Ha altro da fare. Solo pensare che se vado in onda sui migranti io mi consulti prima con lei… Via, è in mala fede chi dice queste cose».

Sulla sua immagine e look ha asserito: «È vietato avere i denti bianchi e i capelli folti? Ho 42 anni e non li perdo. Devo nascondermi? Anzi, me li faccio crescere appositamente. C’è un’invidia in giro ragazzi. Incredibile. Il mio ciuffo aumenterà con gli ascolti».

Chi è Andrea Giambruno? Biografia e carriera

Andrea Giambruno, nato a Milano nel 1981, è stato conduttore di Studio Aperto ed è attualmente presentatore di Diario del giorno su Rate4. Giornalista e autore di programmi televisivi, ha lavorato a Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia, ed è stato volto di Tgcom 24. Ha quattro anni meno di Giorgia Meloni, ed è il primo «first gentleman» della Repubblica italiana.

Il primo incontro con la leader di Fratelli d’Italia risale al 2014, dietro le quinte di una trasmissione di cui Giambruno era autore.

Di lui, Giorgia Meloni, a Sette, ha detto: «È un padre fantastico, presentissimo. Passa a Milano una settimana al mese, ma quando è qui lavora quasi sempre di sera e durante il giorno sta molto con Ginevra. Ci alterniamo, ci aiutiamo, ci completiamo». E ancora: «Lo coinvolgo, sì, ma non troppo. Quando siamo assieme cerco di lasciare fuori la politica, di staccare. Non è facile: lui segue tutti i talk, io passo davanti: “Ancora co’ la politica? Ti prego, cambia, non ne posso più!”».