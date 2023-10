Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si sono separati ufficialmente: decisivi i fuorionda del giornalista e conduttore di Diario del giorno di Rete4 trasmessi dal tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia. Le parolacce, i complimenti e le avance spinte alle colleghe di rete hanno spinto l’attuale presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni ad ufficializzare la fine della loro storia d’amore mediante un lungo post condiviso sui suoi canali social.

Giorgia Meloni annuncia la rottura con Andrea Giambruno

Il capo del Governo italiano ha scritto sui social: “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra“.

Per poi aggiungere: “Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio”.

Per poi concludere: “Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.… pic.twitter.com/1IpvfN8MgA — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2023

Andrea Giambruno sospeso da Mediaset

Ripercussioni pesantissime sia sulla vita privata che pubblica di Andrea Giambruno. I fuorionda trasmessi dal tg satirico di Canale 5 hanno scatenato un vero e proprio terremoto nella vita del giornalista e conduttore di Diario del giorno.

Un portavoce di Mediaset ha rivelato all’Ansa che è stata sospesa la conduzione di Andrea Giambruno a Diario del giorno su Retequattro, aggiungendo che l’azienda sta valutando con attenzione i fatti.

Andrea Giambruno si è dimostrato ancora una volta per quello che è, e questo fuorionda è un vero e proprio manifesto di mascolinità performativa tossica, tra strafottenza e viscidume. Sono troppi i passaggi da evidenziare, perciò vi ho sottotitolato l’intero video per renderlo… pic.twitter.com/CowljRlkib — Iacopo Melio (@iacopo_melio) October 19, 2023

Mediaset ha poi comunicato che Andrea Giambruno, in accordo con la direzione di testata, ha deciso di autosospendersi per sette giorni dalla conduzione della trasmissione Diario del giorno. Il giornalista, per una settimana, non condurrà il programma di informazione che va in onda dalle 15:30 dal lunedì al venerdì su Retequattro.

Adesso basta! Il comportamento maschilista e sessista di Andrea Giambruno nei confronti delle donne, compreso quelle che lavorano con lui, è inaccettabile!

Le frasi da lui espresse vanno ben oltre una goliardica complicità e sono un insulto verso tutte le vittime di molestie… pic.twitter.com/LJr6ZjgXwy — Iacopo Melio (@iacopo_melio) October 19, 2023

Secondo Dagospia, Striscia la notizia non trasmetterà più altri fuorionda di Andrea Giambruno che sarebbero molto più pesanti di quelli già mandati in onda negli ultimi due giorni…