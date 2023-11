Giulia De Lellis è tornata a parlare della sua frase infelice sui gay pronunciata nella Casa del Grande Fratello Vip durante una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair. All’epoca l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e influencer fu duramente attaccata da Alfonso Signorini in diretta tv durante un’accesissima puntata del GF Vip e fu travolta dalle polemiche del popolo della Rete. Che cosa ha dichiarato oggi Giulia De Lellis su quel bruttissimo scivolone televisivo?

Giulia ha dichiarato a Vanity Fair: “Se mi sono perdonata per quella frase? Più che perdonare me stessa, sono riuscita a perdonare le persone che mi hanno fatta passare per quella che non sono. Ho compreso delle dinamiche televisive che potevano funzionare di più, ma il prezzo da pagare è stato stare molto male. Da parte mia posso dire che un tempo etichettavo le persone, una cosa che era molto comune in quegli anni, e che ora non lo faccio più. Mi sento cresciuta in questo”.

E poi ancora: “A volte si innescano delle dinamiche che influiscono tanto sulla persona. Ho sbagliato a etichettare: avevo 19 anni, ero molto giovane, diretta e, forse, anche delicata”.

L’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, che soffre di ansia e attacchi di panico, ha poi parlato dei suoi ex fidanzati vip: “I giornali fanno il loro lavoro. Chi meglio e chi peggio. Sta a me non farmi toccare da certe cose e avere maturità e l’esperienza giuste per dare il peso che meritano, anche perché ogni giorno ne esce una: si lascia, è incinta, si sposa. Semmai dovessi essere incinta sarò io la prima a dare la notizia, mi sembra chiaro. Grazie ai miei canali ho la possibilità di comunicare sempre la mia verità, e questo mi fa stare serena”.

Per poi concludere: “Le domande sui miei ex non mi annoiano perché hanno sempre fatto parte della mia vita e, nel bene e nel male, mi hanno resa la persona che sono. Le persone di cui mi sono circondata erano sempre intelligenti, e non le rinnegherei mai. Il mio fidanzato non è infastidito da ciò. È un uomo intelligente e sa che, come avrò un futuro e un presente, ho avuto un passato così come lo ha avuto lui”.

Oggi il suo cuore batte solo per Carlo Gussalli Beretta. Auguri!