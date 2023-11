Docufilm in arrivo sul famoso stilista e imprenditore italiano Brunello Cucinelli che ha fondato l’omonima maison di fashion nel 1978. La casa di moda è molto apprezzata per la produzione di maglieria pregiata in cashmere, nata e sviluppatasi nel borgo medioevale di Solomeo. Oggi è tra le più importanti realtà internazionali attive nel settore del lusso, avendo sviluppato collezioni femminili e maschili di total look, e potendo contare su una rete di boutique di proprietà in tutti i continenti. La Brunello Cucinelli SpA è quotata dal 2012 alla Borsa di Milano nell’indice FTSE Italia Mid Cap.

Il premio Oscar Giuseppe Tornatore ha cominciato a girare in Umbria il docufilm su Brunello Cucinelli. La notizia è stata diffusa in esclusiva dal quotidiano La Nazione.

Cucinelli viene raccontato nella sua straordinaria avventura di imprenditore illuminato, re del cachemire e mecenate cultore della bellezza, dell’arte, della filosofia. Le riprese sono in corso tra Magione, Solomeo e Castel Rigone.

“Conosco Giuseppe da tanti anni e gli ho chiesto di realizzare un documentario sulla nostra impresa – ha detto Cucinelli a La Nazione -. Lui ha accettato con grande amore. Sarà un lavoro sulla storia dell’azienda, sul nostro marchio: una piccola testimonianza che deve rimanere – ha concluso – per chi verrà dopo di noi”.

“I primi ciak sono stati battuti – si legge sul quotidiano – a Castel Rigone, il paese dove Cucinelli è nato e dove la troupe diretta dal regista ha girato alcune scene legate all’infanzia dell’imprenditore, in esterno davanti alla chiesa e in interni sistemati per l’occasione”.

