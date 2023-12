Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposano: matrimonio in primavera per la coppia vip del jet set nazionale. La famosa conduttrice televisiva e il giornalista avrebbero già dovuto sposarsi tre anni fa, ma per colpa della pandemia di Covid-19 e problemi privati hanno rinviato alla prossima primavera. La bellissima notizia è stata annunciata dall’ex conduttrice tv dell’Isola dei famosi al settimanale Oggi. Il fatidico giorno si avvicina sempre più.

“L’amore è un miracolo. Un privilegio, ma anche una conquista. Io l’amore vero l’ho conosciuto con Giovanni (Terzi ndr). Un amore maturo, consapevole e al contempo euforico, vivace e scoppiettante, sia emotivamente che fisicamente. Tra noi c’è una intesa dell’anima che è lo specchio della complementarità dei nostri intenti e delle nostre passioni”, ha confidato SuperSimo ad Alberto Dandolo per il settimanale Oggi.

Che tipo di matrimonio sarà? Simona ha spiegato: “Al sole, da soli e con accanto unicamente le persone che amiamo”. Ha poi rivelato: “Grazie allo show di Rai 1 io e Jo stiamo vivendo una esperienza magica che ci sta unendo ancora di più. Balliamo, sudiamo e ci esibiamo con fatica e impegno. Questa esperienza che ci vede in sfida sta stimolando il nostro rapporto. E anche se arriviamo stanchi la sera dopo ore di prove… beh, noi non abbiamo mai perso la voglia di viverci i nostri passi a due!”.

Come ben ricorderete alcuni anni fa, Giovanni Terzi aveva rivelato il suo problema di salute: la dermatomiosite amiopatica. “Dopo una serie di analisi ho scoperto di avere una malattia genetica – aveva confessato il giornalista a Storie Italiane – che ho ereditato da mia madre, fino ad allora non ne sapevo nulla. A un certo punto si è accesa e ha iniziato ad uccidere la respirazione e il mio polmone. Si tratta di una malattia degenerativa che devo curare con medicine che però mi hanno creato anche altri problemi come il diabete”.

Lui aveva notato che qualcosa non andava passeggiando ad alta quota: “Me ne sono accorto facendo una passeggiata con la famiglia in montagna lo scorso dicembre. Io che di maratone ne ho fatte cinque, ma da un po’ di tempo facevo fatica a respirare. L’ho scoperto perché non riuscivo più respirare bene. Simona a quel punto, dopo due ore, aveva chiamato il medico. Da li è iniziata un’analisi completa del mio stato, li i medici hanno capito che i polmoni erano compromessi al 40%. Non si sapeva però esattamente cosa fosse. Dopo le analisi è venuta fuori la diagnosi: una malattia genetica ereditata da mia madre, di cui nessuno sapeva”.

Ora però la coppia vip non vede l’ora di coronare il sogno del matrimonio. Auguri!