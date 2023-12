Massimiliano Varrese attacca Beatrice Luzzi: Roberta Bruzzone e Gessica Notaro difendono l’attrice

Massimiliano Varrese è finito al centro delle polemiche per gli attacchi duri e violenti nei confronti della collega Beatrice Luzzi. I due concorrenti del Grande Fratello non vanno proprio d’accordo e non corre affatto buon sangue. La perfida Eva Bonelli di Vivere e il bel e sensuale attore romano non riescono a trovare un punto di equilibrio. Gli atteggiamenti e i comportamenti dell’attore hanno però indispettito il popolo della Rete e anche tanti personaggi famosi del jet set nazionale.

Massimiliano Varrese contro Beatrice Luzzi: interviene Gessica Notaro

Secondo Massimiliano, Beatrice Luzzi è una persona squallida, sporca, falsa, ipocrita. Ora sono scese in campo a difesa dell’attrice tanti vip, tra cui Gessica Notaro.

“Vorrei darvi la mia opinione sul discorso Varrese e Luzzi. Io conosco Massimiliano e l’ho sempre stimato come artista. Sono oggettiva, ma per me dovermi esprimere contro di lui è difficile. Questi suoi comportamenti sono diventati inaccettabili. – ha spiegato Gessica Notaro – Se fino a qualche anno fa nessuno sapeva cosa fosse la manipolazione e il narcisismo patologico, ad oggi molti lo sanno. Sono perfettamente capace di riconoscerlo. Così in questi anni abbiamo fatto prevenzione a riconoscere i segnali e i campanelli d’allarme”.

Per poi aggiungere: “Vediamo tutti cosa sta succedendo al GF. Prima con Heidi e ora con Beatrice. Io mi domando come mai nessuno intervenga. Speravo facesse qualcosa la produzione. Quello che vediamo in diretta ci basta e non è accettabile. Tanto più in tempi come questi e sapete di cosa sto parlando. Inutile indignarsi per le cose gravi, se poi sottovalutiamo i campanelli d’allarme. Attenzione, non voglio che passi il messaggio che io paragono queste cose al femminicidio. Nessuno dice che lui sia un violento fisicamente. Però vi dico che quando ci chiedono quali sono i campanelli d’allarme per individuare un certo profilo psicologico e capire che una relazione non funziona e può evolversi nel peggiore dei modi, bene, i campanelli d’allarme sono quelli che vediamo al GF e sono gravi ragazzi“.

E poi ancora: “Credo che sia stato fatto nella buona fede della produzione. Però è grave riderci su. Abbiamo visto la brutta scena in studio, quando lei parlava e lui ballava. Io stimo e conosco Cesara, ma credo che abbia sottovalutato la questione. Quando non hai l’esperienza su certe tematiche ti sembra tutto normale. Per questo le vittime giustificano tutto e poi subiscono il peggio. Questi individui rafforzano il proprio ego e alzano sempre di più l’asticella. In quel contesto si poteva approfittare della situazione per far capire che certe condotte non sono normali e vanno attenzionate. Invece a lui viene addirittura data l’immunità. Si è rinforzata positivamente una condotta sbagliata”.

Per poi concludere: “Io sono amica del GF e di Alfonso Signorini, sono in buoni rapporti con loro, il programma mette sotto i riflettori degli argomenti degni di discussione, ma questa volta è stato fatto un errore grosso. Non volevo intervenire, ma qui mi arrivano milioni di messaggi che mi chiedono di parlare. Mi auguro che tutto il rumore che stiamo facendo serva e che si muovano le cose. Soprattutto visto le brutte cose che stanno succedendo di questi tempi”.

Massimiliano Varrese vs Beatrice Luzzi: interviene Veronica Satti

L’ex gieffina Veronica Satti ha parlato di assedio psicologico di Massimiliano ai danni di Beatrice nella Casa del GF: “Con tutto rispetto per i credenti trovo che la bestemmia, che sarebbe punita subito, sia di un peso specifico lontanissimo da ciò che stiamo vedendo ai danni della Luzzi”.

“Ho sempre preso le parti degli autori e del programma in passato perché ho fatto il GF, li conoscono chi un po’ di più chi un po’ di meno e sono persone meravigliose, di grande professionalità che mi hanno sempre aiutata quando non stavo bene, riprendendomi a volte quando era giusto, persone giuste insomma, per questo ora non capisco. – ha continuato Veronica Satti – Non si può solo riprendere morbidamente in puntata un Varrese che spavaldo però conferma ciò che dice e fa perché per lui “è un suo pensiero”. Nel mio GF ci furono squalifiche, punizioni immediate, la conduttrice, Barbara D’Urso non aspettava settimane per prendere solide decisioni e eventuali provvedimenti. Tale condotta non si può più legittimare”.

Massimiliano Varrese vs Beatrice Luzzi: intervengono Roberta Bruzzone e Rebecca Staffelli

La nota criminologa Roberta Bruzzone ha messo un like a questo tweet: “Non so se è già intervenuta in merito, ma la situazione è sempre più insostenibile. Provvedimenti di espulsione dal programma. Fuori Massimiliano Varrese, fuori Varrese“.

Poco dopo la Bruzzone ha ritwittato un altro post su Massimiliano Varrese e il suo atteggiamento al Grande Fratello: “Stop alla violenza verbale, al mobbing e all’aggressività di Massimiliano Varrese nei confronti di Beatrice Luzzi“.

Anche Rebecca Staffelli ha dichiarato di aver trovato esagerati alcuni comportamenti del gieffino: “L’atteggiamento di Massimiliano, a malincuore, l’ho trovato più volte pesante ed esagerato. Io ci tengo a sottolineare il fatto che noi abbiamo un dono speciale, quello della parola e comunicazione. Lo vogliamo ricordare?”.

“Le parole hanno un peso. – ha continuato Rebecca Staffelli – Molte volte possono ferire anche fortemente. Questo atteggiamento e modo di comunicare a me non piace nella maniera più assoluta da un uomo nei confronti di una donna, ma anche, da una donna nei confronti di un’altra e di un uomo verso un altro. È proprio un modo che trovo diseducativo, maleducato. Spero lui possa cambiare registro e capire di aver sbagliato. Sono contenta che almeno Alfonso gliel’abbia sottolineato”.