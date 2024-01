Beatrice Luzzi tornerà nella Casa? Il Grande Fratello: “Deciderà lei”

Beatrice Luzzi tornerà nella Casa più spiata e famosa d’Italia? Il padre dell’assoluta e unica protagonista dell’edizione 2023/2024 del reality show di Mediaset è venuto a mancare pochi giorni fa e l’attrice ha prontamente e giustamente abbandonato il reality show di Canale 5. Fanpage ha rivelato che Beatrice potrebbe tornare come concorrente nella Casa del Grande Fratello dopo i funerali del padre. Ieri l’inviata di Pomeriggio 5 si è collegata con Myrta Merlino per gli aggiornamenti sulla famosa e popolare attrice e ha rivelato che la Luzzi deciderà insieme alla produzione se tornare o meno nella Casa.

Ieri l’inviata di Pomeriggio 5 ha detto a Myrta: “Come già sappiamo Beatrice Luzzi è uscita stamani dalla casa del Grande Fratello. Questo perché purtroppo ha avuto un grave lutto e lo possiamo dire perché la comunicazione è stata fatta sul suo profilo Instagram ufficiale. È mancato il suo caro papà“.

Per poi aggiungere: “Quindi questa mattina in tarda mattinata ha abbandonato la casa del GF e ancora non sappiamo quale sarà il suo destino nel gioco. Va detto che non è ancora stato stabilito se rientrerà o non rientrerà. Questo lo deciderà lei insieme al Grande Fratello. Ovviamente è stato già annullato il televoto perché Beatrice era in nomination. ora però cambieranno anche tutti gli equilibri all’interno del reality. La sua mancanza siamo certi che si farà sentire”.

Subito dopo Myrta Merlino ha rivolto un pensiero all’attrice: “Sono d’accordo con te che la sua assenza non passerà inosservata e sarà molto sentita. Tra l’altro noi la vogliamo abbracciare. Perché penso non sia facile il fatto di dover dire addio a tuo padre stando altrove e non avendolo vissuto gli ultimi mesi. E quindi le mandiamo un forte abbraccio“.

Secondo tantissimi telespettatori e fan del Grande Fratello è uscita l’unica concorrente meritevole della vittoria finale che ha dato tutta se stessa al reality show condotto dal giornalista e presentatore televisivo Alfonso Signorini. Ora tutto è in bilico. Beatrice tornerà nella Casa? Stay tuned su iGossip.it per saperne di più!