Amici serale 2024 anticipazioni: i bookie svelano il vincitore

Amici di Maria De Filippi serale 2024 anticipazioni: i bookie svelano il vincitore o meglio il grande favorito alla vittoria finale del talent show di Canale 5 giunto alla 23esima edizione. Amici continua a confermarsi come un palcoscenico di talento e passione, dove ogni concorrente ha la possibilità di emergere e conquistare il pubblico da ben 23 edizioni. Anche questo serale promette di regalare emozioni intense e momenti indimenticabili, non ci resta quindi che goderci tutte le sfide e scoprire chi sono i grandi favoriti secondo i bookmakers.

Manca pochissimo all’inizio della prima puntata del Serale di Amici e gli esperti Sisal hanno già trovato il grande favorito dell’edizione. Si tratta di Joseph Carta, in arte Holden. Il figlio di Paolo Carta, noto alla musica per essere il chitarrista di Laura Pausini, e al gossip per essere suo marito, parte davanti a tutti per la finalissima del 18 maggio essendo offerto a 1.75. Fin dal primo giorno nella scuola targata “De Filippi”, il prodigio classe 2000, ha saputo attirare l’attenzione del pubblico, confermandosi come uno degli allievi più amati; è inoltre stato il primo artista di Amici 2023 a conquistare due dischi d’oro FIMI con due inediti pubblicati (“Dimmi che non è un addio” e “Nuvola”). Il suo ultimo inedito “Solo stanotte” – da lui scritto e prodotto – è già un successo annunciato ed è in vetta tra tutti i nove altri inediti della scuola di Maria De Filippi.

Il giovane Holden non dovrà però dimenticarsi che la strada per la consacrazione alla vittoria finale non è ancora assicurata e non sarà tutto rose e fiori. Dovrà infatti duellare con Petit, altro favoritissimo a 2.75. Salvatore Moccia, questo il vero nome del cantante nel team capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, potrebbe dare filo da torcere a Joseph Carta già con l’esibizione di domani sera.

Mida, l’interprete del brano “RossoFuoco” che ha generato un’esplosione di stream conquistando, lo scorso novembre, la classifica Viral 50 Globale di Spotify, chiude il podio dei favoriti a 5.00 ma, sebbene parta leggermente staccato, punta a sovvertire i pronostici. D’altronde ha già trasformato il suo successo in oro aggiudicandosi il primo disco d’oro nella scuola di Amici certificato dalla FIMI e da poco certificato anche disco di platino.

Poche invece le probabilità di vedere trionfare, il 18 maggio, quella che per molti è considerata la punta di diamante del team Pettinelli-Todaro: Martina Giovannini. Lo stesso vale per Dustin Taylor, il primo ballerino a ottenere il banco nella 23° edizione del talent show di Maria De Filippi, non conquisterà un altro “primato”. Sisal li quota infatti entrambi a 9.00. Quasi vane invece le speranze di vedere arrivare in finale la danza del ballerino pugliese Giovanni Tesse e della ballerina Sofia Cagnetti: saranno i grandi outsider di questa edizione con quota 66.00. Sofia è sfavoritissima anche nel testa a testa con Gaia De Martino: 3.75 versus 1.20 a favore della vincitrice, nel 2020, del Grande Slam XIII.