Fedez in lacrime a Belve: anticipazioni e indiscrezioni

Fedez si è commosso nello studio tv di Francesca Fagnani a Belve durante l’intervista registrata qualche giorno fa negli studi del centro Rai Nomentano. La puntata in questione andrà in onda il 9 aprile. L’agenzia di stampa Adnkronos ha raccolto alcune anticipazioni e indiscrezioni su ciò che sarebbe successo nello studio tv di mamma Rai. Il famoso e popolare rapper e produttore discografico avrebbe parlato della crisi con la celebre e potente influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni e dell’amore per i figli Leo e Vittoria.

Fedez a Belve: alcune anticipazioni

Secondo quanto raccolto dall’Adnkronos, Fedez avrebbe detto che sono i due figli la sua priorità. E la decisione di non mostrarne più il volto sui social sarebbe stata concordata con Chiara. Inoltre l’ex giudice di X Factor avrebbe smentito presunti flirt e tradimenti nei confronti della nota influencer.

Fabrizio Corona svela i motivi della rottura dei Ferragnez

Sulla fine del matrimonio dei Ferragnez si è esposto anche Fabrizio Corona. Alla rivista Chi l’ex agente dei paparazzi italiani ha rivelato: “Ferragni con Fedez ha costruito una relazione che, dopo due anni, si basava troppo sulla mediaticità e, in questi casi, se uno crolla l’altro scappa”.

Per poi sottolineare: “Secondo me, ma è il mio punto di vista, Fedez ha accettato di fare una vita che non gli piaceva, sopportando ‘la corte’ della Ferragni, le persone che le stavano intorno, le foto, lo stare a casa. Quando era un ragazzo era uno che si divertiva, però la fama, i soldi, il successo ottenuti anche grazie alla relazione con Chiara gli hanno fatto accettare tutto. Ma fino a un certo punto”.

Per poi concludere: “I tradimenti non sono il vero problema. Il problema è come uscire da questo buco nero: avere un impero e perdere tutto nel giro di poco tempo”.

Fedez e Chiara Ferragni riusciranno a superare questa crisi matrimoniale oppure il divorzio prenderà il sopravvento?

