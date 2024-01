Chi è Jannik Sinner? Età, altezza, origini, genitori, patrimonio, fidanzata, Instagram e ranking

Chi è Jannik Sinner? Il suo nome e cognome sono diventati noti al mondo negli ultimi anni grazie a importantissimi e prestigiosi riconoscimenti, premi e vittorie nel mondo del tennis. Età, altezza, origini, genitori, patrimonio, fidanzata, Instagram e ranking del campione italiano di tennis. Pur essendo giovanissimo è tra i più forti tennisti italiani di sempre. Nel 2023 ha raggiunto la quarta posizione nel ranking ATP, la migliore (a pari merito con Adriano Panatta) raggiunta da un tennista italiano dall’introduzione, nel 1973. Ora però conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, origini, genitori, fratello, patrimonio, fidanzata e profilo Instagram del campione.

Chi è Jannik Sinner? La biografia e la vita privata del campione di tennis

Jannik Sinner è nato il 16 agosto 2001 a San Candido, un paese in provincia di Bolzano. I suoi genitori, Siglinde e Hanspeter, sono di madrelingua tedesca che lavorano presso un rifugio in Val Fiscalina. Non ha una sorella, ma un fratello Mark adottato prima della sua nascita. Alto 188 cm, pesa 76 chili, capelli rossi, pelle chiara e corporatura esile. Fin dall’adolescenza si dedica allo sci alpino. Ha frequentato le scuole superiori all’istituto tecnico Walther di Bolzano fino al quarto anno. Nel 2020 ha trasferito la propria residenza anagrafica e fiscale a Montecarlo nel Principato di Monaco. Il giovane tennista è attualmente single, dopo essere stato fidanzato negli ultimi tempi con l’influencer e fotomodella Maria Braccini. Il suo profilo Instagram ufficiale @janniksin vanta oltre 2,1 milioni di followers.

Chi è Jannik Sinner? La carriera del campione di tennis

Jannik Sinner ha fatto il suo esordio nel tennis professionistico all’età di 14 anni. Dopo aver raggiunto importanti traguardi e riconoscimenti, il tennista italiano inizia a dare il meglio di sé già a 18 anni, diventando un giocatore da top 100 nel ranking ATP. Il suo primo titolo ATP è arrivato a Sofia (250), in finale contro Vasek Pospisil. Nel 2021, Sinner ha vinto tre titoli ATP (Washington, Sofia e Anversa), spingendosi fino agli ottavi di finale agli US Open.

Dopo un 2022 da dimenticare a causa degli infortuni, il 2023 è l’anno della sua consacrazione internazionale. Finalista alle ATP Finals nel 2023, nello stesso anno ha contribuito in maniera determinante, sia in singolare sia in doppio, alla vittoria della seconda Coppa Davis da parte della nazionale italiana, 47 anni dopo la prima, conquistata dai “Quattro Moschettieri”. A dicembre 2023 si è aggiudicato i premi “Fans’ Favourite” e “Most Improved Player of the Year”, primo atleta italiano insignito di questi riconoscimenti.

Il 28 gennaio 2024 ha trionfato agli Australian Open, primo tennista italiano della storia a compiere l’impresa, dopo aver sconfitto rispettivamente Andrej Rublev, Novak Djokovic e in finalissima Daniil Medvedev. Ha così conquistato il primo titolo Slam per il tennis maschile italiano su una superficie diversa dalla terra rossa ed è salito a quota 11 titoli ATP conquistati in carriera, scavalcando Adriano Panatta e diventando il tennista italiano più vittorioso dell’era Open. Al momento è quarto nella classifica ranking ATP, dietro Djokovic, Alcaraz e Medvedev.

Soltanto nella stagione 2023, Sinner ha guadagnato circa 23 milioni di euro. Per quanto riguarda il suo patrimonio attuale, sommando i montepremi e gli accordi di sponsorizzazione (testimonial di Rolex, Alfa Romeo, Lavazza, Parmigiano Reggiano, Nike, Fastweb e Technogym) si può stimare che si aggiri oltre i 50 milioni di euro.