Overlook: la serie spin-off di Shining è in fase di sviluppo

Sono passati mesi dall’annuncio di Overlook, la serie spin-off di Shining targata HBO. Ora è arrivata la conferma che il progetto è in fase di sviluppo alla Bad Robot, la compagnia di produzione di J.J. Abrams.

Shining- foto kinfo.lt

La notizia del coinvolgimento di J.J. Abrams tramite la sua Bad Robot nello sviluppo di Overlook ha entusiasmato i fan di Shining, salvo poi lasciarli senza notizie. Almeno fino a questo momento.

Qualche giorno fa è arrivata la conferma che la serie spin-off di Shining destinata al servizio streaming HBO Max è in fase di pre-produzione.

In realtà il progetto Overlook non è stato mai accantonato, visto che rientra in un accordo tra Bad Robot e WarnerMedia per lo sviluppo di diverse produzioni destinate a HBO Max.

Oltre alla serie ambientata nell’Universo creato da Stephen King, infatti, J.J. Abrams si occuperà anche della serie sulla Justice League Dark e un film poliziesco ambientato negli anni ’70 e intitolato Duster.

A parlare del progetto è stato il Chief Content Officer di HBO e HBO Max Casey Bloys a Entertainment Weekly: “Finora non abbiamo visto nulla. Sono entusiasta dei passi in avanti. A Bad Robot sembrano fiduciosi e felici, ma non ho nessun aggiornamento diverso dal fatto che stanno lavorando alacremente al progetto”.

Quello che sappiamo per il momento del progetto è che riprenderà alcuni personaggi iconici della pellicola diretta da Stanley Kubrick e farà conoscere alcune storie mai raccontate sul celebre hotel.

A rendere tutto possibile sarà la sceneggiatura sviluppata in 10 episodi e scritta a quattro mani da Dustin Thomason e Scott Brown, le menti dietro la serie Castle Rock sempre ispirata alle storie di Stephen King.

Resta ancora un mistero se la serie Overlook sarà un prequel o un sequel dei fatti narrati nel film Shining o se seguirà parte della sceneggiatura di un prequel mai realizzato da Warner Bros..