The Boys: in arrivo lo spin-off della serie

La serie The Boys targata Amazon Studios sta per avere uno spin-off ambientato in una scuola di giovani dotati di poteri.

The Boys- foto 180graus.com

Il nuovo progetto spin-off (ancora senza titolo) sarà ispirato ai fumetti best seller del New York Times di Garth Ennis e Darick Robertson.

In The Boys viene presentata una visione divertente di ciò che accade quando i supereroi (famosi e venerati) abusano del loro superpoteri e vengono coperti dal conglomerato multimiliardario Vought.

A chi si chiede cosa aspettarsi dallo spin-off i produttori hanno chiarito che è “in parte show ambientato al college, in parte Hunger Games”, pur mantenendo “ tutto il cuore, la satira e l’irriverenza di The Boys”.

Quello che si sa dello spin-off è che sarà ambientato nell’università frequentata esclusivamente da giovani dotati di poteri e gestita da Vought International.

Lo spin-off è stato descritto come un progetto irriverente R-rated che esplorerà le vite dei supereroi alle prese con gli ormoni, alcune prove e le competizioni.

Il progetto sarà scritto da Craig Rosenberg e mentre nella squadra ci saranno anche Seth Rogen, Eric Kripke, James Weaver, Evan Goldberg, Neal H. Moritz, Pavun Shetty e gli autori del fumetto.

Non ci resta che attendere ulteriori novità riguardanti il progetto e iniziare a immaginare le dinamiche dello spin-off di The Boys.