College è una serie televisiva made in Italy durata soltanto 16 episodi (dal 6 marzo al 5 giugno 1990), ma che ha conquistato un posto d’onore nel cuore di un’intera generazione.

Cast College- foto justwatch.com

La serie trae ispirazione dall’omonimo film del 1984 e porta sul grande schermo le vicissitudini e le trame amorose delle ragazze di un college.

L’ape regina di questo college all’italiana è Federica Moro (Miss Italia nel 1982) e lei e le altre ragazze avranno a che fare spesso con i cadetti di un’Accademia navale vicina.

Tra cotte innocenti e incontri-scontri di sentimenti, Lorenzo Castellano e Federico Moccia hanno diretto una serie originale e divertente.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie tv italiana? Scopriamo cosa fanno e come sono gli attori College: ieri e oggi!

Federica Moro

Federica Moro – foto 105.net

Federica Moro è Arianna Silvestri, la protagonista femminile. La ragazza si iscrive al Victoria College dopo la partenza di Marco per l’Admiral Academy.

Arianna stringe amicizia con le ragazze del college e continua a vivere un rapporto di odio-amore con il suo fidanzato.

Dopo la serie, l’ex Miss Italia 1982 è apparsa in televisione con Scoop e Tre addii e al cinema con Ultimo Respiro.

L’attrice ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla gestione di una Galleria d’arte Contemporanea a Lugano.

Keith Van Hoven

Keith Van Hoven- foto tvseria.it

Keith Van Hoven è Marco Poggi, il protagonista maschile della serie e fidanzato dell’ape regina del college. Il ragazzo viene chiamato prima del matrimonio con Arianna, ma non sa che l’adesione è facoltativa.

Marco ha carisma e per questo riesce a spiccare fra i compagni cadetti e si rende promotore degli scherzi ai danni delle collegiali.

Dopo lo show, però, l’attore ha abbandonato il mondo dello spettacolo, rendendola soltanto una parentesi piacevole.

George Hilton

George Hilton- foto 105.net

George Hilton è Armando Madison, il comandante dell’accademia. L’uomo si rivela una figura paterna per i cadetti.

Dopo la serie tv, l’attore ha lavorato in televisione con Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo, Italian Restaurant, Fuochi d’artificio, Cient’anne, Tre addii, Natale in crociera, Un coccodrillo per amico e La promessa del sicario.

Roberto Della Casa

Roberto Della Casa – foto tvseria.it

Roberto Della Casa è il Capitano Salice, un militare tutto d’un pezzo che prova a stabilire regole ferree in accademia.

Il Capitano non riesce a mandare avanti l’accademia come vorrebbe, visto che non ha controllo sulle iniziative dei cadetti.

Dopo College, l’attore ha avuto altre esperienze televisive con La moglie ingenua e il marito malato, L’ombra della sera, Professione fantasma, Tre stelle e Il papa buono.

La sua carriera è costellata di film per il cinema: Piedipiatti, La riffa, Le comiche 2, Sognando la California, Giovanni Falcone, I mitici – Colpo gobbo a Milano, Palla di neve, Classe mista 3ª A, Banzai, Frigidaire – Il film, Panni sporchi, Le sciamane, In questo mondo di ladri, Le barzellette, Il ritorno del Monnezza, Un’estate al mare e To Rome with Love.

Fabio Ferrari

Fabio Ferrari – foto macomelosai.it

Fabio Ferrari è Emilio Baldani, il caporale/assistente personale del Capitano Salice che prova a portare alla luce le violazioni dei cadetti.

Dopo College, l’attore è apparso in qualche show televisivo come Per amore o per amicizia, Sei forte, Maestro, Don Matteo e Io e mamma.

Ha lavorato molto al cinema con Il nodo alla cravatta, Dio c’è, One small step, Concorrenza sleale, Gente di Roma, Natale in India, Senza freni, La cena per farli conoscere, La fisica dell’acqua, Il figlio più piccolo, Vacanze di Natale a Cortina, Un ragazzo d’oro, Gran finale, Mamma non vuole, Il viaggio e L’eroe.

Anna Teresa Rossini

Anna Teresa Rossini- foto tvseria.it

Anna Teresa Rossini è Marisa Ricci, la direttrice del Victoria College. È una donna calma e risoluta che non sa resistere al fascino della divisa del colonnello Madison.

L’attrice, dopo la serie, ha lavorato in televisione (Il cielo non cade mai, Un commissario a Roma, I ragazzi del muretto, Linda e il brigadiere, Valeria medico legale, Francesco, Un dottore quasi perfetto e Rex).

È apparsa sul grande schermo con Pensavo fosse amore… invece era un calesse, Pugni di rabbia, Va’ dove ti porta il cuore, Elvjs e Merilijn, Le Grandi Dame di Casa d’Este, Scusa ma ti voglio sposare, Anna, Teresa e le resistenti, To Rome with Love, Malanapoli – La ventunesima stella, Bruciate Napoli e Oscar.

Lara Wendel

Lara Wendel- notizie.it

Lara Wendel è Beatrice Barbieri, una compagna di college di Arianna. È la tipica snob che ostenta ricchezza e amicizie facoltose.

Dopo lo show, l’attrice è apparsa nei film per la televisione Die Ringe des Saturn e Requiem per voce e pianoforte e sul grande schermo con La villa del venerdì.

Jessi Calzà

Jessi Calzà- foto mubi.com

Jessi Calzà è Vally Chiaro, un’altra collegiale che stringe amicizia con la protagonista femminile. Lei è la sportiva del gruppo e mostra la stessa tempra fisica dei cadetti.

Anche Jessi Calzà, proprio come la collega Raffaella Monti, non ha più lavorato nel mondo dello spettacolo dopo College.-

Cristina Giani

Cristina Giani- foto tvserial.it

Cristina Giani è Samantha Albani, un’altra spalla di Arianna. Il suo personaggio è si innamora facilmente e si comporta in modo più spregiudicato delle sue amiche.

Dopo l’esperienza di College, però, l’attrice ha vestito i panni di Elisa Giusti nella serie tv di successo La Dottoressa Giò del 1997.

Ann Margaret Hughes

Ann Margaret Hughes – foto tvserial.it

Ann Margaret Hughes è la Müller, la professoressa tedesca e intransigente che instaura una sorta di regime autoritario.

Il suo personaggio non sopporta l’interesse dei cadetti per le studentesse del college e prova a ostacolare ogni loro iniziativa.

Dopo College, l’attrice è apparsa in qualche show televisivo: Qualcosa in più, Blu Tornado e Classe di Ferro.

Raffaella Monti

Raffaella Monti- foto tvseria.it

Raffaella Monti è Cinzia Bernardini, una collegiale amica di Arianna. La ragazza è studiosa e brillante, ma non si dimostra avvezza all’attività fisica.

Dopo l’esperienza con College, però, la giovane attrice non ha lavorato né in progetti televisivi né al cinema.

Fabrizio Bracconeri

Fabrizio Bracconeri- foto notizie.it

Fabrizio Bracconeri è Carletto Staccioli, il cadetto grassottello e ingenuo che conquista tutti con il suo animo buono. Il suo personaggio riprende Bruno Sacchi de I ragazzi della 3ª C.

Dopo lo show, l’attore ha lavorato in televisione Finalmente soli, I Cesaroni 5 e Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo e al cinema con Saint Tropez, Attenti a noi due, Gas, Buona giornata e Un santo senza parole.

Fabrizio non ha trascurato neanche il teatro con Uomini targati Eva, Cartolina Pirandelliana, Roba da matti, Porta rispetto e Ma un portafortuna… porta fortuna?.

Nico Davenia

Nico Davenia – foto dagospia.com

Nico Davenia è Pietro Rocco, un cadetto palestrato e appassionato di armi (da qui Roccia) che sa mostrare anche un lato ingenuo.

L’attore non ha proseguito la carriera nel mondo dello spettacolo, fatta eccezione per la sua collaborazione a Klon di Lino Del Fra. Oggi è un ristoratore.

Gérard Bonn

Gérard Bonn- foto tvserial.it

Gérard Bonn è Diego Sanchez, un cadetto compagno di Marco. È un rubacuori irresistibile di origine spagnola che ama le belle donne.

L’attore, dopo la serie televisiva, ha lavorato nei film Die Hard – Trappola di cristallo, Killing Zoe e Cartoline dal Vietnam.

Daniele Giarratana

Daniele Giarratana- foto tvserial.it

Daniele Giarratana è Paul Dupont, un cadetto amico di Marco. Il ragazzo mostra una propensione per gli affari, ma strizza l’occhio alle carte da gioco troppo spesso.

L’attore si aggiunge alla lista di attori che non hanno proseguito la loro carriera dopo l’esperienza televisiva di College.

Stefano Masciarelli

Stefano Masciarelli – foto 105.net

Stefano Masciarelli è Marcello, il barista che gestisce il bar dove i cadetti e le collegiali trascorrono il loro tempo libero. Il suo personaggio finisce spesso e volentieri invischiato nei tranelli dei ragazzi.

L’attore ha continuato a lavorare tra programmi televisivi (Scusate l’interruzione, Avanzi, Domenica in, Retromarsh, Faccia tosta, L’Italia sul 2, Ballando con le stelle, Notti sul ghiaccio, Quelli che… il calcio e Stasera tutto è possibile) e show (Dalla notte all’alba, L’ombra della sera, Olimpo Lupo – Cronista di nera, Dio vede e provvede, Disokkupati, Don Matteo, Vola Sciusciù, Tequila & Bonetti, Cuccioli, Ma il portiere non c’è mai?, Le ragazze di Miss Italia, Ugo, La palestra, Il veterinario, Lo zio d’America e Donna Detective).

Masciarelli è apparso anche sul grande schermo con Prima le donne e i bambini, Un orso chiamato Arturo, Mille bolle blu, La piccola apocalisse, Italia Village, Dellamorte Dellamore, Gratta e vinci, La classe non è acqua, Simpatici & antipatici, Frigidaire – Il film, Fantozzi 2000 – La clonazione, Se lo fai sono guai, Ladri di barzellette, Le ragioni dell’aragosta, Torno indietro e cambio vita e Un figlio a tutti i costi.