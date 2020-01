5 cose da sapere su Cole Sprouse

Ne ha fatta di strada da quando interpretava portava sul piccolo schermo la serie Zack e Cody al Grand Hotel insieme a suo fratello gemello. Cole Sprouse è diventato un attore apprezzatissimo!

Cole Sprouse – foto twitter.com

La giovane età non rappresenta un ostacolo per Cole Sprouse. L’attore recita da quando era bambino ed è riuscito a reinventarsi , mostrando versatilità e talento.

Ma come ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo? Conosciamo meglio Cole Sprouse!

Carriera

Cole Sprouse inizia a recitare con Big Daddy – Un papà speciale nel 1999 e viene scelto per The Astronaut’s Wife (1999), Otto notti di follie (2002), I gemelli del goal (2003), Ingannevole è il cuore più di ogni cosa (2004), Il principe e il povero (2007) e A un metro da te (2019).

Il giovane attore si è affacciato al piccolo schermo con Grace Under Fire (1993), Friends (2000), That ’70s Show (2001) e The Nightmare Room (2001).

Il successo arriva con Zack e Cody al Grand Hotel, serie televisiva a cui partecipa insieme al fratello gemello Dylan.

Quello che è successo dopo è noto: Zack e Cody sul ponte di comando (2008), Raven (2006), Hannah Montana (2009) e Riverdale (2017).

Cole Sprouse ha ricevuto la nomination come Miglior attore televisivo ai Kids’ Choice Awards per la sua interpretazione per Zack e Cody al Grand Hotel e Zack e Cody sul ponte di comando. A vincerlo, però, è stato suo fratello Dylan Sprouse.

2. Social

Cole Sprouse è molto attivo sui social e in particolare su Instagram. Il suo profilo personale vanta oltre 28 milioni di followers.

Il giovane attore gestisce un account chiamato “Camera Duels”, sul quale su diverte a postare foto di persone che tentano di fotografarlo in modo velato e/o sfacciato.

3. Studi

La sua carriera in ascesa non gli ha impedito di dedicarsi alla formazione universitaria, conseguendo la laurea in discipline umanistiche.

A partire dal 2010, infatti, Cole si è preso una pausa per approfondire gli studi in materie umanistiche alla Gallatin School of Individualized Study.

4. Brand

Cole Sprouse ha fondato un marchio tutto suo insieme al fratello gemello Dylan: il Sprouse Bros..

Le loro idee su abbigliamento, fumetti, rivista e prodotti per l’igiene personale si rivolgono a preadolescenti e adolescenti

5. Fidanzata

Viso d’angelo, sguardo penetrante e talento da vendere. Cole ha tutte le carte in regola per fare incetta di cuori, ma ha occhi soltanto per la sua fidanzata, l’attrice Lili Reinhart (co-protagonista nella serie Riverdale).