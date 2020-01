Tutti i fan della serie tv Streghe ricordano il momento in cui le seducenti sorelle Halliwell hanno rivoluzionato l’idea comune delle streghe.

Cast Streghe- foto afamily.vn

La serie ci ha catapultati nelle avventure di Prue con il suo potere di spostare gli oggetti, Piper con la sua capacità di fermare il tempo e Phoebe con il suo talento di prevedere il futuro.

L’uscita di scena di Prue ha fatto credere che Streghe volgesse al termine, ma l’ingresso della sorellastra minore Paige ha dato nuova linfa allo show televisivo.

Il “Potere del Trio” ha sconfitto demoni e forze del male e difeso moltissimi innocenti prima di dirci addio dopo otto stagioni nel 2006.

Ma come saranno diventati le protagoniste e le co-star maschili? Ecco la nostra carrellata sugli attori Streghe: ieri e oggi!

Shannen Doherty

Shannen Doherty – foto zvezdi.pp.ua

Shannen Doherty è Prudence “Prue” Halliwell, sorella maggiore e protagonista della serie per le prime tre stagioni.

Il suo personaggio ha un carattere dominante e possiede un potere forte dal punto di vista magico, ma esce di scena per mano del demone Shax.

Dopo la serie, l’attrice ha lavorato al cinema (Jay & Silent Bob… Fermate Hollywood!, The Rendering, Domino, Burning Palms, Bukowski, Undateable John e Back in the Day) e in altre serie tv (North Shore, S.O.S. – La natura si scatena, 90210, The Webventures of Justin & Alden, Suite 7, The New Normal, Riverdale e BH90210).

Holly Marie Combs

Holly Marie Combs- foto mestresabe.com

Holly Marie Combs è Piper Halliwell, secondogenita di Patty Halliwell e Victor Bennett e presenza fissa nello show.

Il suo personaggio si evolve nel corso della serie, passando da essere una ragazza timida e insicura a ricoprire il ruolo di “capo famiglia”.

A influenzare le sue scelte sono principalmente il senso della famiglia, l’amore per Leo e la voglia di vivere una vita normale.

L’attrice, dopo Streghe, si è dedicata a qualche film per la televisione (Uno sconosciuto alla mia porta e Mistresses) ed è apparsa nelle serie tv Pretty Little Liars e Grey’s anatomy.

Alyssa Milano

Alyssa Milano è Phoebe Halliwell, la più piccola delle sorelle Halliwell con il potere di prevedere il futuro.

Il suo personaggio si presenta solare e superficiale, ma saprà sostenere Piper dopo la morte della sorella maggiore.

Phoebe si innamora profondamente del procuratore distrettuale Cole Turner, un mezzo demone che la costringerà a scelte dolorose. Soltanto alla fine ritroverà l’Amore con Coop (Cupido).

Dopo la serie, l’attrice è apparsa al cinema con Dickie Roberts – Ex piccola star, The Blue Hour, Pathology, Il fidanzato della mia ragazza, Libera uscita, Capodanno a New York e Little Italy – Pizza, amore e fantasia.

Ha lavorato anche in altre serie televisive come I Griffin, My Name Is Earl, Castle, Romantically Challenged, Breaking In, Mistresses, Wet Hot American Summer: Ten Years Later –Insatiable e Grey’s anatomy.

Rose Mc Gowand

Rose Mc Gowand- foto makataka.net

Rose Mc Gowand è Paige Matthews, sorellastra minore di Prue, Piper e Phoebe e sostituta di Prue dopo la sua morte alla fine della terza stagione.

Il suo personaggio è metà strega e metà Angelo Bianco, essendo nata dalla relazione di Patty Halliwell e del suo Angelo Bianco Sam Wilder.

Paige è stata abbandonata a causa delle regole degli Angeli Bianchi e cresce in una famiglia adottiva, dalla quale eredita il cognome.

Dopo Streghe, l’attrice è apparsa al cinema con Black Dahlia, Grindhouse – A prova di morte, Grindhouse – Planet Terror, Fifty Dead Men Walking, Dead Awake, Machete, Conan the Barbarian, Rosewood Lane, The Tell-Tale Heart, The Last Duane e The Sound.

Sul piccolo schermo, invece, si distingue per le serie televisive Elvis, Nip/Tuck, Law & Order – Unità vittime speciali, Once Upon a Time e Chosen.

Brian Krause

Brian Krause- foto cafedeclic.com

Brian Krause è Leo Wyatt, Angelo Bianco delle sorelle Halliwell con il compito di proteggerle e grande amore di Piper.

Il suo personaggio entra in punta di piedi nella serie, ma diventa un punto di riferimento per Piper e le sorelle.

Dopo Streghe, l’attore ha lavorato nel mondo del cinema con Protecting the King, Triloquist, Jack Rio, Desertion, The Gods of Circumstance, Sola contro tutti, 2012: Supernova, The Gods of Circumstance, Growth, Cyrus, Asches, Incantesimi d’amore, Absolute Killers, Snitch, Abeo Pharisee, Gabe the Cupid Dog, Coffin Baby, Gemini Rising, Poseidon Rex, Rain from Stars, Christmas for a Dollar, Red Sky, The Studio Club, Borrowed Moments, Plan 9, Miracle Maker, Ribbons, House of Purgatory, Uploaded, Be Afraid, Haunted Maze e Cucuy: The Boogeyman.

Brian si è dedicato anche alle serie tv come CSI: Miami, The Closer, Mad Men, Castle, The Unknown, Dark Rising: Warrior of Worlds, Turn Back Time, Dynasty e First List.

Ted King

Ted King – foto revolucija.eu

Ted King è Andrew “Andy” Trudeau, un ispettore della polizia di San Francisco e partner di Darryl che si innamora di Prue.

Andy inizia a sospettare delle sorelle nel corso della prima stagione fino a quando scopre il loro segreto. Muore nel tentativo di salvarle da una sfera di energia lanciata dall’ispettore Rodriguez.

Dopo Streghe, l’attore è apparso al cinema con i film Impostor e Hoodlum & Son e in televisione con le serie tv JAG – Avvocati in divisa, Sex and the City, Law & Order – Unità vittime speciali, Demon Town, Frasier, General Hospital, The Division, Prison Break, CSI: Miami e Una vita da vivere.

Dorian Gregory

Dorian Gregory – foto wallplus.com

Dorian Gregory è Darryl Morris, un detective della polizia di San Francisco e partner prima dell’ispettore Trudeau e dopo dell’ispettore Sheridan.

Il suo personaggio indaga sulle sorelle Halliwell ma, quando scopre il loro segreto delle sorelle, diventa un prezioso aiuto per loro.

Tutto cambia quando Darryl si rende conto dei rischi delle implicazioni magiche delle sorelle e decide di farsi da parte.

Dopo Streghe, l’attore ha lavorato al cinema con Show Stoppers e Deceitful e in televisione con i tv movie come Getting Played e The Next Dance e le serie The Bad Girl’s Guide, The Bernie Mac Show, Las Vegas, Senza traccia e Agents of S.H.I.E.L.D..

Greg Vaughan

Greg Vaughan – foto youweekly.gr

Greg Vaughan è Dan Gordon, il vicino di casa delle Halliwell e interesse amoroso di Piper.Il suo personaggio sospetta sin dall’inizio delle sorelle ed è talmente geloso di Leo che chiede al cognato di indagare su di lui.

Quando scopre che l’unico Leo Wyatt esistito è morto nella seconda guerra mondiale rivela tutto a Piper, la quale gli confessa di sapere tutto. Deciderà di voltare pagina.

Dopo la serie, l’attore è apparso in altre serie tv (Nash Bridges, Demon Town, Will & Grace, Sabrina, vita da strega, Still Standing, 90210, The Closer, Amiche nemiche, Extant e Queen Sugar) e nei film Sebastian e Playdate.

Julian McMahon

Julian McMahon- foto fiat.ulpah.co

Julian McMahon è Cole Turner, figlio dell’umano Benjamin Colerige Turner e della demone Elisabeth Turner e conosciuto con il nome di Belthazor.

Il suo personaggio è nemico naturale delle sorelle Halliwell, ma finisce per allearsi con loro per amore di Phoebe.

Dopo la serie, l’attore è apparso in altre serie tv (Nip/Tuck, Full Circle, Childhood’s End, Hunters, Dirk Gently, Runaways, FBI, FBI: Most Wanted) e in vari film (Premonition, Prisoner, I Fantastici 4 e Silver Surfer, Red, Faces in the Crowd, Shark 3D, Fire with Fire, Il potere dei soldi, Qualcosa di buono, Swinging Safari e Monster Party).

Drew Fuller

Drew Fuller- foto vorply.com

Drew Fuller è Chris Halliwell, il figlio di Leo e Piper (metà Angelo Bianco e metà stregone) che arriva dal futuro per avvertire il Trio della minaccia dei Titani.

Il suo personaggio fa di tutto affinché Leo venga nominato Anziano e si allontani da Piper e Wyatt, ma ben presto svelerà le sue vere ragioni e si legherà a Leo.

Dopo Streghe, l’attore è apparso in varie serie televisive (Huff, Army Wives – Conflitti del cuore, NCIS: Los Angeles e Longmire) e molti film (L’ultimo regalo, Numbered With The Dead, Blonde Ambition – Una bionda a NY, Loaded, The Kane Files: Life of Trial e L’amore sa dove trovarti).

Kaley Cuoco

Kaley Cuoco – foto pinterest.ca

Kaley Cuoco è Billie Jenkins, una giovane strega in cerca di sua sorella Christy, rapita quindici anni prima dalla Triade.

Il suo personaggio fa il suo ingresso nell’ottava come cacciatrice di demoni e ben presto inizia a farsi aiutare dalle Prescelte per trovare sua sorella.

Dopo aver ritrovato Christy e aver scoperto la sua inclinazione verso il Male, Billie continuerà a frequentare casa Halliwell, facendo anche da babysitter ai figli delle tre sorelle.

Dopo Streghe, l’attrice è apparsa in televisione con Secrets of a Small Town, The Big Bang Theory, Prison Break e Mercy e al cinema con Farewell Bender, Cougar Club, Killer Movie, The Penthouse, Hop, The Last Ride, Authors Anonymous e The Wedding Ringer – Un testimone in affitto.